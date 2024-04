În mare parte o responsabilitate națională, politica de sănătate este și rezultatul cooperării și coordonării între statele membre și Uniunea Europeană, în special în aspectele transfrontaliere și ale schimbului de informații.

Politica de sănătate a Uniunii Europene este un domeniu care vizează îmbunătățirea sănătății publice și a accesului la servicii medicale de calitate în toate statele membre ale UE.

O analiză a sferei publice europene arată o posibilă segmentare pe anumite subiecte de interes sau în jurul politicilor sectoriale europene. Există o comunitate a celor care sunt interesați de politica de sănătate la nivel european, care interacționează fără vreo barieră teritorială sau lingvistică.

Aceste sfere publice sectoriale sunt bine articulate, având de multe ori structuri administrative puternice (precum federațiile europene) și sunt adevărate motoare ale dinamicii legislative.

Grupurile sectoriale sunt inclusive, cuprind atât politicieni sau staf administrativ, experți din sectorul privat sau din societatea civilă.

Promovarea sănătății, protejarea sănătății cetățenilor și sprijinirea sistemelor dinamice de sănătate sunt obiectivele strategice din cadrul politicii de sănătate a UE.

Reducerea inegalităților din sistemul de sănătate al statelor europene prin permiterea accesului la servicii sanitare, dar și prin furnizarea către beneficiarii din UE a unor servicii la standarde înalte, implică punți de legătură între instituții, grupuri de interese, autorități și beneficiari. Actorii instituționali ai politicii de sănătate

Actorii instituționali ai politicii de sănătate sunt, la nivel european, Parlamentul European - Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară (ENVI).

ENVI este responsabilă pentru politicile referitoare la mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, inclusiv legislația privind calitatea aerului și apei, protecția biodiversității și prevenirea bolilor.

Comisia ENVI are peste 150 de membri, iar președinte este politicianul francez Pascal Canfin, reprezentant al grupului Renew Europe. Comisia Europeană – În cadrul Comisiei Europene, există un comisar responsabil pentru domeniul sănătății, care conduce portofoliul privind sănătatea și siguranța alimentară în UE.

Din 2019, Stella Kyriakides deține această funcție. Este născută în Nicosia, Cipru, și a absolvit specializarea Psihologie. Este politician al partidului conservator Raliul Democrat. A suferit de cancer în 1996 și 2004 și este cunoscută de OncoDaily ca fiind una dintre cele o sută de femei influente în oncologie.

Fiecare stat membru al UE are propriul său ministru al sănătății, iar acești miniștri se reunesc periodic, la nivelul UE, în cadrul Consiliului Afacerilor Sociale, în care se discută și politici legate de sănătate.

România este reprezentantă de Alexandru Rafila. Acesta ocupă funcția de ministru al Sănătății în România din 2021 și este membru al Partidului Social Demoncrat. Parlamentele naționale din statele membre ale Uniunii Europene au un rol important în procesul de elaborare a politicilor și în monitorizarea activității UE.

Politica de sănătate este în mare măsură o responsabilitate națională, cu toate acestea, parlamentele naționale pot juca un rol în discutarea și adoptarea pozițiilor naționale privind politica de sănătate la nivelul UE și în supervizarea modului în care statele membre implementează legislația și politicile UE în acest domeniu.

În România, Nelu Tătaru (PNL) este președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților. Ocupă această funcție din 2020. Adrian Streinu Cercel (PSD) conduce Comisia pentru Sănătate din Senat.

Actorii privați ai politicii de sãnătate

Actorii privați ai politicii de sănătate din UE promovează adesea inovația, militând adesea pentru cercetări în domeniu și tratamentele performante. Prin implementarea inovațiilor, actorii privați pun accentul pe transformarea Uniunii Europene într-un sector competitiv și chiar indepenent din punct de vedere medical.

Exemple de asociații influente la nivel european: EFPIA – Federația Europeană a Asociațiilor Industriilor Farmaceutice (membri marcanți: Bayer, Merck, Pfizer, Sanofi, etc.); Medicines for Europe - în trecut se numea Asociația Europeană a Medicamentelor Generice (European Generic Medicines Association); MedTech Europe - formatã din contopirea a douã organizații: EDMA - Industria Europeană de diagnostic in vitro (European in vitro diagnostic industry) și Eucomed - Industria Europeană a dispozitivelor medicale (European medical devices industry).

EFPIA are birou de reprezentare în Bruxelles, cu o echipă formată din zeci de persoane, sub conducerea lui Nathalie Moll. Director al departamentului de public affairs este românca Alexandra Tãmaș. În plan național, asociația afiliată la EFPIA este ARPIM – Asociația Românã a Producãtorilor Internaționali de Medicamente.

Organizații profesionale ale politicii de sănătate

Exemple de astfel de organizații

CPME – Comitetul Permanent al Medicilor Europeni (Standing Committee of European Doctors); PGEU – Grupul Farmeceutic al Uniunii Europene (The Pharmaceutical Group of the European Union).

Secretarul General al organizației CPME este Sarada Das, iar în România Colegiul Medicilor este înscrisă în CPME. Colegiul este cel care controlează și supraveghează exercitarea profesiei de medic și elaborează protocoale.

Organizații de pacienți

Câteva exemple: EPF – Forumul European al Pacienților (European Patients' Forum); ECPC – Coaliția Europeană a Pacienților cu Cancer (European Cancer Patient Coalition). Executive director al EPF este românca Anca Toma. Membru din România este COPAC - Coaliția Organizațiilor Paciențiilor cu Afecțiuni Cronice.

ONG-uri reprezentative pentru politica de sãnãtate

ONG-urile sunt actori care au drept țintă reducerea amenințărilor la adresa sănătății publice și individuale. Acești actori reprezintă organizații ale consumatorilor și contribuie la adoptarea și aplicarea unor practici care vizează bunăstarea consumatorilor de servicii medicale și tratamente.

Câteva exemple: EPHA – Alianța Europeană pentru Sănătatea Publică (European Public Health Alliance); Comitetul Internațional al Crucii Roșii (International Committee of the Red Cross). Dr. Milka Sokolovic este Directorul General al EPHA. Românca Cristina Pricop este Manager de Politici pentru Health Recovery. Observatorul Român de Sănătate (Romanian Health Observatory) și Fundația Romtens (Romtens Foundation sunt racordați la EPHA.

Cine sunt cele mai influente persoane in politica de sanatate?

La nivelul Uniunii Europene, obiectivele stabilite sunt duse la îndeplinire de actori influenți din sfera politicii, a industriei și a societății civile. Sunt cei care anticipează amenințări, identifică prioritățile, pun cap la cap informațiile, evaluează și stabilesc strategii de acțiune.

Deciziile și modurile de acțiune au la bază pricipii precum prevenția, protecția și accesibilitatea. Sunt cei care revizuiesc și care influențează

După cum a fost explicat și la început, existã mai multe categorii de actori influenți la nivelul politicii de sãnãtate.

Policy markers/instituții: Comisarul european, Stella Kyriakides, în stransã legaturã cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Președintele Comisiei ENVI din Parlamentul European, Pascal Canfin, în cooperare cu ceilalți eurodeputați din aceastã comisie parlamentarã.

Comisarul european, Stella Kyriakides, în stransã legaturã cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Președintele Comisiei ENVI din Parlamentul European, Pascal Canfin, în cooperare cu ceilalți eurodeputați din aceastã comisie parlamentarã. Miniștrii sãnãtãții din cele 27 de membre UE.

din cele 27 de membre UE. Liderii de comisii din parlamentele naționale ale celor 27 de țãri membre UE.

din parlamentele naționale ale celor 27 de țãri membre UE. Stakeholders/industrie: Reprezentanții industriei, în special cei grupati în jurul celor doi piloni ai sãnãtãții: industria farmaceuticã (EFPIA) și aparatura medicalã (MedTech Europe).

Reprezentanții industriei, în special cei grupati în jurul celor doi piloni ai sãnãtãții: industria farmaceuticã (EFPIA) și aparatura medicalã (MedTech Europe). Stakeholders/societatea civilă Oraganizațiile profesionale, organizațiile de pacienți și organizațiile nonguvernamentale.

O contribuție de Ana-Maria Stancu, jurnalist TVR - corespondent în Constanța, câștigătoarea unei burse JTI, aflată într-un schimb de experiență la EURACTIV.com. Dan Luca este reprezentant al EURACTIV.com