Tutunul rămâne principalul factor de risc pentru cancerul pulmonar. Potrivit statsticilor medicale, aproximativ 85% dintre pacienți sunt fumători. Și totuși, fără a crește nunărul fumătorilor, crește numărul de cazuri de cancer pulmonar.

Corriere della Sera scrie că faptul că printre numeroasele daune asupra sănătății cauzate de smog există și tumorile nu este, din păcate, nimic nou: din 2013, poluarea atmosferică în general și particulele atmosferice (adică așa-numitele particule fine, PM2,5) sunt clasificate printre cancerigenii siguri pentru oameni de către cea mai înaltă autoritate în materie, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) din Lyon, agenție a Organizației Mondiale a Sănătății. Acum, însă, se pare că plămânii femeilor care nu au fumat niciodată par a fi expuși, în special, unui risc mai mare de cancer pulmonar, după cum reiese dintr-un nou studiu canadian prezentat în cadrul recentului congres mondial privind cancerul pulmonar, organizat de Asociația Internațională pentru Studiul Cancerului Pulmonar (IASLC), care adaugă noi confirmări cercetărilor precedente.

Este bine cunoscut faptul că tutunul este principalul factor de risc pentru cancerul pulmonar. Fără țigări, de fapt, cel care este cel mai letal tip de cancer la noi în țară ar fi o „boală rară”: aproximativ 85% dintre pacienți sunt fumători sau foști fumători. Și pericolul crește pentru fumătorii care respiră aer poluat. Prin urmare, țigările și aerul nesănătos sunt cauzate de majoritatea cazurilor de cancer pulmonar. Noul studiu, realizat de cercetătorii de la British Columbia Research Institute din Vancouver, a colectat informații despre pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar, care nu au fumat niciodată, investigând și locurile în care au locuit și analizând nivelurile de poluare a aerului de-a lungul anilor, din 1996 până în prezent. Rezultatele demonstrează că există o legătură clară între nivelurile ridicate de PM2,5 și debutul cancerului pulmonar la femei (la bărbați numerele nu indică o legătură), în special la acele paciente cu o mutație specifică (EGFR) și cu un neoplasm diagnosticat într-un stadiu foarte avansat, al patrulea.

În fiecare zi, în Italia, în jur de 115 persoane descoperă că au cancer pulmonar (pentru un total de 44.000 de cazuri noi înregistrate în 2023) și estimările indică că aproximativ 20% îi afectează pe nefumători (pentru un total de aproximativ 8.800 de diagnostice pe an în țara noastră, predominant la femei). Cum așa? "Este cert rolul cancerigen al radonului, azbestului sau amiantului, metalelor grele (cum ar fi cromul, cadmiul și arsenul) și poluarea aerului– comentează Silvia Novello, profesor titular de Oncologie Medicală la Universitatea din Torino și președinte WALCE Onlus (Women against lung cancer in Europe) -. Iar rolul fumatului pasiv este încă prea subestimat, care în schimb crește pericolul: în Italia sunt încă mulți fumători pasivi, fapt foarte grav mai ales pentru copii". Există, de asemenea, o predispoziție familială demonstrată, indiferent de tipul de cancer, adică nu numai în prezența cazurilor familiare de cancer pulmonar. Unele studii evidențiază rolul factorilor genetici, dar componenta ereditară trebuie studiată în profunzime și pare să privească o mică parte de pacienți.

Cum să interpretăm noul studiu canadian?

„Cresc cercetarile care demonstrează o corelație între poluarea atmosferică și cancerul pulmonar - răspunde Novello, șeful secției de Oncologie pulmonară de la Spitalul „San Luigi Gonzaga" din Orbassano -. Dacă această legătură este deja bine cunoscută și consolidată de datele științifice referitoare la patologii precum bronșita cronică, dovezile în contextul oncologic au apărut în mod clar în ultimii ani. În special, în acest nou studiu canadian, ca și în alte publicații cu acest accent, cercetătorii se concentrează nu numai pe riscul aditiv al unui fumător care trăiește într-o zonă puternic poluată, ci și pe identificarea factorilor de risc care să explice apariția tumorii pulmonare la nefumători. Rezultatele evidențiază legătura dintre cancerul pulmonar cu o mutație EGFR la femeile care nu fumează niciodată, studiind în mod specific o populație afectată de patologia tumorală și cu această alterare moleculară (despre care știm deja că este mai frecventă la pacientele nefumătoare). Date similare au fost deja publicate de alți cercetători și, deși necesită o confirmare suplimentară, ele servesc cu siguranță la stabilirea profilurilor de risc în acea componentă a populației, care nu face uz de țigări. De exemplu, radonul, un produs de degradare al uraniului prezent în apă și sol și pentru care este în curs de desfășurare un studiu european, care își propune să descrie mai bine corelația sa cu dezvoltarea cancerului pulmonar".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA