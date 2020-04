Turismul românesc va fi prioritar în această vară și cred că românii se vor simți în siguranță în țara lor, declară ministrul economiei, Virgil Popescu, care se gândește la un pachet de sprijin penru hotelierii români.

"Eu cred că românii se vor gândi la călătorie când se vor simți în siguranță și se vor simți în siguranță în țara lor. Eu cred că turismul românesc va fi prioritar în această vară. Toți sperăm ca să ridicăm din restricțiile impuse în momentul de față și aștept vești în primul rând de la Ministerul sănătății vizavi de acest lucru, pentru că oricât am vrea noi la Ministerul economiei, oricât am vrea noi operatorii economici din turism să pornim turismul, dar atâta timp cât din partea celor care răspund de sănătatea populației nu avem un verde, un green light nu putem face mare lucru", a declarat luni seara, la Realitatea Plus, Virgil Popescu, potrivit Agerpres.

În ceea ce privește călătoriile în afara țării, ministrul a precizat că în primul rând trebuie deschise granițele țării, decizie pe care nicio țară încă nu a luat-o.

Virgil Popescu a mai spus că hotelierii români ar putea beneficia de un pachet de sprijin din partea statului:

"Am dorit să avem o radiografie exactă, să vedem câți turiști români au plătit avansuri la aceste agenții iar acele agenții, dacă au fost de bună credință, și la rândul lor au plătit acele avansuri către hotelieri și agenții din afara României. Dorim să știm valoarea acestor sume care au fost tranzacționate. Dorim să ne implicăm ca stat în recuperarea sau reprogramarea vacanțelor turiștilor români. Altă parte a industriei turismului sunt hotelurile care au turiștii lor de sine stătători și care trebuie ajutați separat. Sunt convins că hotelierii români își vor reveni mult mai repede. Ei știu ce au de făcut. Ne gândim la un pachet de sprijin al hotelierilor români".