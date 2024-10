Psihologul Daniel David a transmis, joi, un mesaj în cadrul unui eveniment organizat la sediul Organizației Națiunilor Unite (ONU) din New York privind sănătatea mintală în România.

Este vorba despre evenimentul denumit „Moving from words to action. Implementing the General Assembly Resolution (A/77/300) on mental health and psychosocial support”, care a fost parte a celebrării Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.

Daniel David, președintele Asociației Psihologilor din România și rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a evidențiat că rezoluția ONU reprezintă un cadru esențial pentru promovarea intervențiilor psihologice și sociale, atât la nivel individual, cât și de grup și comunitate. El a explicat că, în România, au fost demarate mai multe acțiuni concrete pentru a implementa această rezoluție, printre care evaluarea stării sănătății mintale la nivel național, în colaborare cu proiecte internaționale, precum „Caring Universities” al Organizației Mondiale a Sănătății, și implicarea în Consiliul Economic și Social din România.

De asemenea, Asociația Psihologilor din România, alături de alte organizații din domeniul sănătății mintale, lucrează la elaborarea de ghiduri pentru intervenții bazate pe dovezi, promovând recomandările internaționale, cum ar fi cele ale Asociației Americane de Psihologie și ale ghidurilor National Institute for Health and Care Excellence. Un alt obiectiv prioritar este îmbunătățirea accesului la tratamente psihologice bazate pe dovezi, prin colaborarea cu instituțiile de asigurări de sănătate și alte organizații naționale.

Educația și formarea în intervenții de sănătate mintală bazate pe dovezi reprezintă, de asemenea, un punct central, fiind promovate prin colaborări strânse între asociații profesionale și universități. David a menționat că, datorită acestor eforturi, majoritatea psihoterapeuților certificați din România aplică astăzi terapii bazate pe dovezi, deși mai este nevoie de muncă pentru a generaliza complet aceste practici.

În final, Daniel David a subliniat importanța cercetării continue în acest domeniu, prin colaborări cu autoritățile naționale și universități, subliniind că rezoluția ONU oferă un cadru puternic pentru a promova și dezvolta servicii de sănătate mintală eficiente și bazate pe dovezi în România.