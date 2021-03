Premierul Florin Cîțu a refuzat luni să răspundă la întrebările jurnaliștilor referitoare la încălcarea regulilor anti-COVID la protestele de duminică seara din București și alte orașe.

Întrebat înainte de ședința Biroului Executiv al PNL dacă vor fi amendați oamenii care au protestat fără mască, până după miezul nopții, premierul a ignorat întrebarea, spunând că "românii pot să protesteze atât timp cât nu încalcă legislația în vigoare”: Dreptul de a avea o opinie în România rămâne, avem opinii diferite. Pentru mine, foarte important este să continue campania de vaccinare, este foarte important să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români. Spitalele sunt foarte aglomerate, de aceea luăm aceste măsuri”.

După ce i s-a atras atenția că protestatarii nu au respectat legea, Cîțu s-a mulțumit să spună: ”Oamenii trebuie să respecte legea. Toți trebuie să respectăm legea”.

Întrebat din nou dacă cei care nu respectă legea vor fi amendați, mai ales că se anunță noi proteste, premierul a evitat din nou să răspundă apoi a plecat: ”Eu îi înțeleg pe români că, după un an de zile, au obosit. Toți am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile și am făcut toate eforturile de partea noastră. Am comandat doze de vaccin mai multe decât am avea nevoie pentru a ne asigura că, dacă este nevoie, și anul viitor vom avea acest vaccin, dacă nu este nevoie vom putea să exportăm, pentru că trebuie să ajutăm și populația din jurul României, nu este de ajuns doar să vaccinăm cetățenii României, dacă vrem să scăpăm de pandemie. Vom face toate eforturile și sunt gata să stăm la masă cu oricine vine cu soluții pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă".

De altfel, el a ținut, la începutul declarației, să sublinieze că România a luat săptămâna trecută măsuri ”unice” în comparație cu restul Europei.

”Știți foarte bine că în toată Europa astfel de măsuri sunt luate unitar, pentru întreaga țară”, a spus premierul, amintind că în România măsurile sanitare sunt luate în funcție de rata de incidență din fiecare localitate: ”Tocmai pentru că știm deja că există în societate o oboseală după un an de zile în care am combătut această pandemie”.

”E nevoie de încă un efort ... Am luat acest măsuri pentru a încetini gradul de răspândire a virusului și pentru a ne permite să accelerăm campania de vaccinare”, a mai spus Cîțu.