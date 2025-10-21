Vicepreședintele Consiliului Județean (C.J.) Cluj, Radu Rațiu, critică excluderea Spitalului Pediatric Monobloc din lista proiectelor finanțate prin fonduri europene și cere Guvernului să susțină un obiectiv medical de interes național.

Potrivit vicepreședintelui clujean, unitatea spitalicească în cauză este folosită deja în proporție de 60% de pacienți din afara județului.

Guvernul a exclus din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) două proiecte medicale majore din Cluj – Centrul de Transplant Multiorgan și Spitalul Pediatric Monobloc. Radu Rațiu avertizează că această decizie lovește direct în investițiile locale din sănătate, finanțate aproape exclusiv din bugetul județului.

„Noi am alocat aproape 100 de milioane de lei anul acesta pentru acest proiect, dar guvernanții ar trebui să înțeleagă că spitalul nu este doar pentru clujeni. 50-60% dintre pacienți vin din afara județului, cu cazuri grave care nu pot fi tratate acasă”, a declarat Rațiu, subliniind că unitatea va deservi întreaga țară.

Oficialul CJ Cluj a cerut includerea spitalului pe lista proiectelor europene, criticând lipsa de actualizare a acesteia de către Ministerul Sănătății: „Pierdem bani și un spital care ar fi putut fi pe jumătate construit dacă era pe acea listă.”

Rațiu a avertizat și asupra riscului de a construi spitale în zone fără personal medical: „Nu are sens să facem spitale «la dracu-n praznic», unde nu va merge niciun medic, în timp ce Clujul are universitate de medicină, infrastructură și experiență”.

În ultimul deceniu, Consiliul Județean Cluj a investit peste 726 de milioane de lei în infrastructura medicală. Spitalul Pediatric Monobloc, gândit ca un centru modern de tratament pentru copii din toată România, rămâne deocamdată un proiect finanțat exclusiv din fondurile clujenilor.