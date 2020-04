”Este incredibil ceea ce se întâmplă”, spune inspectorul șef al ISU Sibiu, Cosmin Balcu.

Publicația locală Turnul Sfatului scrie că semne evidente, asupra faptului că nici măcar între autorități informațiile referitoare la situația infecțiilor cu noul coronavirus nu circulă eficient sau corect, au apărut la începutul săptămânii. Astfel, în jurul orei 16:00 a zilei de luni, Instituția Prefectului din județul Sibiu a transmis presei locale o informare venită din partea Institutului național de sănătate publică, referitoare la numărul de cadre medicale testate și descoperite a fi infectate cu SARS-CoV-2.

”Conform raportărilor către INSP din teritoriu, în prezent, în țara noastră au fost înregistrate un număr 285 cadre medicale infectate cu noul coronavirus”, începea respectiva informare în care, mai apoi, erau prezentate defalcat pe județe, situațiile cu numărul de medici, asistenți medicali, infirmiere, îngrijitoare și personal auxiliar infectați cu SARS-CoV-2.

Printre cele 13 județe enumerate în continuare nu se regăsea și Sibiul, deși era inclusiv de notorietate publică situația asistentului medical de la Spitalul Județean, care se afla deja sub tratament, relatează Turnul Sfatului. Cazul asistentului a devenit public de sâmbătă, a fost confirmat oficial inclusiv de conducerea Spitalului județean, dar în statisticile oficiale de luni după-amiaza, lipsea.

”Oficial vă spun că suntem nebuni la cap. DSP-ul ne-a raportat azi (luni - n.r.), la orele 17:00, zero «pozitivi» și zero decedați în județul Sibiu. Datele pe care le primim de la Direcția de Sănătate Publică Sibiu la Centrul județean de coordonare și conducere a intervenției sunt cu zero pozitivi și cu zero decedați. Este incredibil ceea ce se întâmplă. Suntem în 2020 și unii trăiesc în 1900 toamna. Ca să ne dăm mari, că avem zero”, a declarat pentru Turnul Sfatului inspectorul șef al ISU Sibiu, Cosmin Balcu, cel care conduce Centrul județean de coordonare și conducere a intervenției la nivelul județului Sibiu.

Balcu spune că e nevoit să se ghideze în activitatea zilnică pe baza informațiile pe care le obține din cu totul alte surse decât informările Direcției de Sănătate Publică, care nu au nicio legătură cu realitatea. ”Gândiți-vă în ce situație sunt eu pus, în calitate de comandant al acțiunii! Ne mințim și nu este în regulă”, a mai spus Cosmin Balcu, pentru Turnul Sfatului.

Gabriel Budescu, directorul Direcției de Sănătate Publică Sibiu, respinge acuzațiile.

