Datele publicate de Ministerul sănătății provoacă în continuare vâlvă în Guvern, deși demersul e cât de poate de normal. Motivul: datele arată existența unui sistem de vaccinare care ocolește platforma oficială.

Premierul Florin Cîțu a anunțat luni că, în urma publicării numărului de teste COVID pe fiecare județ de către Ministerul sănătății, Corpul de control se va autosesiza. Ministrul Vlad Voiculescu i-a replicat că e ”complet anapoda” ideea de a ține secret numărul de teste dintr-un județ.

Astăzi, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghiță, a declarat că el este cel care l-a sesizat pe premierul Florin Cîțu în legătură cu publicarea de către Ministerul sănătății a datelor privind numărul de teste și situația vaccinărilor pe județe.

Gheorghiță a invocat demersul prin faptul că aceste date trebuie validate înainte de a fi publicate, deoarece pot exista "erori de selectare" în centrele de vaccinare.

"Eu nu am făcut plângere, am făcut o informare premierului, la solicitarea dumnealui, legată de datele privitoare la activitatea de vaccinare, respectiv modalitatea prin care aceste date sunt puse în mediul online și ce informații sunt prezentate. Problema pe care o văd, în calitate de președintele al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea și care am ca atribuție informarea publicului legată de derularea activităților de vaccinare, de asemenea comunicare în situații de criză, comunicare cu personalul medico-sanitar, toate aceste informații, în opinia noastră și a specialiștilor, necesită a fi validate înainte de a fi puse în mediul online, pentru că pot să fie erori de selectare în centrele de vaccinare. Aceste erori se corectează cu o întârziere de cel puțin 24 de ore și prin acest punct de vedere pot să genereze o serie de interpretări eronate pe baza unor date care sunt nevalidate", a spus el, în cadrul unei conferințe de presă.

În opinia ministrului sănătății, Vlad Voiculescu, aceste date nu ar trebui să fie secrete și nu este nevoie de avizele serviciilor de informații pentru publicarea numărului de teste COVID defalcat pe fiecare județ.

"Numărul de teste trebuia să fie publicat cu mult timp înainte, cred că este un lucru pe care îl așteptam cu toții. (...) Datele trebuie să fie publice. Ideea că numărul de teste într-un județ al României ar fi un secret de stat sau ceva de genul acesta este complet anapoda și asta nu cred că este un secret pentru fiecare dintre dumneavoastră”, a explicat Voiculescu.

El a mai spus că toate datele care țin de cheltuirea banului public ar trebui să fie transparente și publice: "Dacă există un motiv ca anumite date să nu fie făcute publice, atunci acea autoritate care consideră acest lucru poate să se exprime public. Nu există date secrete. Tot ceea ce înseamnă munca administrației publice, respectiv ban public cheltuit, ar trebui să fie date publice, transparente".

Premierul Florin Cîțu susține că datele publicate de Ministerul sănătății cu privire la care a fost sesizat sunt legate de vaccinare, nu de numărul testelor din fiecare județ.

"Ipoteticul control care s-ar putea face la Ministerul sănătății a suscitat multe discuții tendențioase în spațiul public. Așa că fac următoarele precizări: susțin transparentizarea informațiilor de către toate autoritățile statului. Oamenii trebuie să știe date despre cheltuirea banilor publici, despre pandemie, vaccinare și despre orice altă informație de interes public. Este normal să fac verificări în legătură cu sesizările pe care le primesc, indiferent de unde sunt. Informația cum că nu aș fi de acord cu publicarea numărului testelor din fiecare județe este incorectă. Reiterez: sunt de acord cu transparentizarea informațiilor de interes public, cu mențiunea că aceste date trebuie furnizate corect, legal și cu avizele necesare. Datele pentru care am primit sesizări sunt legate de vaccinare”, a scris marți, pe Facebook, Florin Cîțu.

”Vreau să mă asigur că nu au fost publicate date care să creeze probleme. În cazul în care voi hotărî demararea unui control, cum voi avea un răspuns îl voi face public", a mai scris Florin Cîțu.

Vaccinarea paralelă

Datele oficiale publicate Vlad Voiculescu, pe platforma oficială inaugurată pe 5 martie, scot la iveală un sistem paralel de vaccinare, scrie Buletin de București.

Pe lângă centrele oficiale de vaccinare, accesibile în platforma națională și pe care se fac programări, mai există încă de patru ori mai multe centre care nu apar pe platformă – de la spitale, la instituții militare sau ale Ministerului afacerilor interne.

O situație făcută pe 5 zile, adică datele care sunt acum accesibile, arată că mai mult de 60% din vaccinări s-au făcut în afara centrelor de vaccinare din platforma oficială. Aproape 80% dintre centrele din București nu apar pe platforma RoVaccinare. Din 48 de centre, doar 11 sunt disponibile pentru programare pe platformă, în timp ce celelalte sunt fie cu circuit închis, fie blocate de Institutul de Sănătate Publică, potrivit Buletin de București.