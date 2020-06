Starea de alertă va fi prelungită pentru 30 de zile, începând de miercuri 17 iunie, a anunțat marți premierul Ludovic Orban.

La începutul ședinței de Guvern de marți, Premierul Ludovic Orban a anunțat că, în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a fost adoptată o hotărâre în care se propune prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând din data de 17 iunie.

"Față de situația existentă până în momentul de față, am luat decizia de a face un nou pas în relaxare, în conformitate cu decizia pe care am adoptat-o vineri...În plus față de decizia de vineri, am luat decizia de a permite de oficierea de slujbe și în interiorul bisericilor", a spus Orban.

Oficierea de slujbe în interiorul bisericii a fost una dintre cerințele PSD, pentru a vota în Parlament prelungirea stării de urgență.

Bisericile fiind de mărimi variabile, va fi un număr mic de credincioși care vor putea asista la slujbe din interior. Orban a precizat că trebuie stipulate foarte clar regulile de distanțare socială, de purtare a măștii, regulile de dezinfectare a spațiilor comune, pentru a reduce riscul de transmitere a virusului.

Duminică, Orban spunea cu totul altceva.

”Am discutat în zona religioasă cu Prefericitul Patriarh și cu alți lideri religioși. Le-am spus că vom deschide la un moment dat, că e important pentru oameni, dar această decizie trebuie luată cu precauție maximă și când extinderea virusului e foarte scăzut. La biserică e spațiu închis, în care oamenii stau aproape. Nu poți să te duci cu jandarmii să verifici dacă e respectată distanțarea fizică. E și o chestie de autoreglementare a Bisericii”, a declarat premierul, la B1 TV.

”Preoții nu pot să oficieze slujba cu masca pe figură. Cei care cântă în cor nu pot cânta cu masca pe figură. Dacă unul e bolnav, poate răspândi virusul. (...) Eu am încredere în biserici că au putere de organizare, dar există acest risc”, a mai spus Orban.