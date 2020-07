Raed Arafat spunea vineri seară că nu mai sunt locuri la Terapie Intensivă în București pentru pacienții cu COVID-19, dar primarul Capitalei susține că „sunt suficiente paturi de spital, de toate categoriile”.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuză Guvernul că dorește „intenționat să fie stare de panică în rândul populației!”. „Sunt și suficiente paturi de spital, de toate categoriile, există și personal medical foarte bine pregătit! Mai mare rușinea! Sau le convine să anunțe la televizor că au trimis un pacient la Ploiești, pentru că nu mai erau paturi ATI libere în București?!”, a scris sâmbătă Gabriela Firea, pe contul ei de Facebook.

„Și azi, sunt spitale de linia 1 și 2 care dețin 600-700 de paturi normale și 50-60 de paturi de AȚI care au alocat pt tratarea Covid 19 DOAR 200-300 de paturi normale și câte 20 de paturi de AȚI, pe motiv că nu au personal. Dar acestea există fizic. De ce nu se extind aceste secții cu resursele existente? Este de neacceptat dezinformarea pe care o face guvernul prin ministerul de resort!”, mai scrie Gabriela Firea.

Dar primarul recunoaște că, de fapt, raportările se referă la paturile alocate pentru COVID-19.

„Subliniez încă o dată faptul că raportările Ministerului Sănătății se referă DOAR la numărul de paturi normale și de ATI alocate în martie pentru tratarea infecției Covid 19 în spitalele de linia 1, 2 și suport, adică 6 la număr (Victior Babeș, Matei Bals, Colentina, Marius Nasta, Carol Davila, Maternitatea Bucur) și nu la TOATE paturile normale și de AȚI din spitalele bucureștene, în număr de 45!!”, mai scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat vineri seară că în acest moment nu mai există locuri libere pentru pacienții COVID la Terapie Intensivă, în spitalele din București. Pacienții gravi sunt duși la spitale din afara Bucureștiului, dar și acestea încep să nu mai aibă locuri la Terapie Intensivă, a afirmat Raed Arafat, la Digi 24.

Iar în tot acest timp, spitalul modular construit de Asociația Dăruiește Viață în curtea spitalului Elias zace nefolosit, scrie HotNews.

Spitalul Elias a solicitat inițial la Direcția de Sănătate Publică aviz de spital ATI COVID pentru spitalul modular construit din donații în curtea sa, dar s-a răzgândit la foarte scurt timp după aceea și a solicitat doar aviz de spital tampon (spital de triaj), a spus ministrul sănătății, Nelu Tătaru. Tătaru și managerul Spitalului Elias au convenit, sâmbătă dimineață, ca spitalul modular din curtea spitalului Elias să fie folosit ca spital ATI COVID, iar ministrul speră ca procedura și acordarea avizului de către DSP să nu dureze mai mult de două zile.

Spitalul modular, care are toate dotările de terapie intensivă, este acum folosit ca un cort de triaj, precum cele instalate în fața spitalelor din toată țara, deși au fost investite peste două milioane de euro în dotarea lui. „Nu știm de ce spitalul nu este folosit, mai ales acum, când autoritățile anunță că nu mai au locuri în Terapie Intensivă. Poate că trebuie să le amintim de el, ca să trimită pacienți", a declarat sâmbătă Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață, pentru HotNews.ro.

Și premierul a vorbit despre spitalul modular din curtea spitalului Elias. „Deja am vorbit și cu domnul ministru Tătaru, și cu domnul secretar de stat Arafat, am discutat și cu doamna Gheorghiu, care a fost implicată într-un proiect umanitar, și există un sistem modular, există o secție practic care poate fi folosită pentru terapie intensivă, de 38 de paturi, care este în cadrul spitalului Elias. Imediat am vorbit cu domnul ministru Tătaru, cu domnul secretar de stat Arafat, pentru a asigura înzestrarea - nu au ventilatoare, nu au monitoare - și trebuie mobilizate din rezerva strategică aflată în administrarea Departamentului pentru Situații de Urgență toate echipamentele necesare și, de asemenea, să fie asigurată asistența medicală. E necesar să identificăm fie la spitalul Elias, fie să luăm prin detașare de la alte spitale medicii și asistentele care să poată să asigure asistența medicală pentru pacienți”, a spus Ludovic Orban sâmbătă, într-o conferință de presă.

În plus, punctează ministrul Nelu Tătaru, orice spital din țară poate solicita să fie declarat spital suport COVID și poate primi fonduri europene pentru a amenaja secții exterioare pentru pacienții infectați cu coronavirus - adică pentru a construi spitale modulare în curte sau pentru a amenaja în acest sens un corp pavilionar pe care îl are separat și pe care îl poate transforma în spital COVID.

Soluția propusă de ministrul Sănătății ar face ca spitalele să nu mai fie închise pentru pacienții non-COVID, iar problema crizei de locuri ar fi și ea rezolvată, scrie HotNews.