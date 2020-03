Luni, 17 martie, Neal Browning, inginerul de rețea Microsoft din Seattle, a devenit a doua persoană care a fost injectată cu vaccinul coronavirus experimental dezvoltat de Moderna, notează publicația Futurism, care a realizat un interviu cu Browning.

Jennifer Haller, Neal Browning, and Rebecca Sirull au fost primii trei voluntari care au primit vaccinul experimental în SUA.



"Dacă sunt sănătos și pot să iau parte la încercarea de a reduce durerea, suferința și morțile asociate cu pandemia, atunci, de ce să mă stau deoparte?" a declarat Neal Browning. Cazul său și al celorlați doi voluntari au fost intens medatizate de presa americană. Publicațiile din lume reflectă însă deopotrivă îngrijorările medicilor cu privire la riscul potențării bolii, în cazul în care vaccinul se face, iar pacientul a intrat deja în contact cu virusul. Acest mecanism nu este încă înțeles pe deplin, din acest motiv, rezervele medicilor rămân mari, în ceea ce privește vaccinul, notează Reuters.



Publicația Nature atrage de asemenea atenția asupra riscurilor pe care le aduc testările accelerate, potrivit unor cercetători.

În mod normal, cercetătorilor le-ar lua luni întregi pentru a verifica posibilitățile de perfecționare a vaccinului, testându-l pe animale. Dată fiind însă urgența generată de răspândirea noului coronavirus, unii producători de medicamente apelează direct la teste umane la scară mică, fără a aștepta finalizarea unor astfel de teste pe animale, potrivit Reuters

"Futurism" a realizat un interviu cu Browning, care povestește care au fost resorturile să participe la teste care se fac direct pe voluntari, fără faza intermediară a testării pe animale.



Știința, faptele și medicina sunt părți importante ale vieții moderne. Le spun celor trei fiice ale mele că trebuie să meargă la vaccinări și vaccinuri antigripale, prin urmare, trebuie să arăt forța exemplului. Dacă sunt sănătos și pot să iau parte la încercarea de a reduce durerea, suferința și morțile asociate cu pandemia, atunci de ce să stau deoparte?Un prieten de pe Facebook m-a trimis la program, m-am uitat la anunț și am simțit că pot face diferența dacă particip.Cum te-ai simțit, emoțional, în timp ce te pregăteai să primești prima doză?Eram destul de relaxat. Tocmai îmi luaseră tensiunea arterială și pulsul înainte, să mă asigur că totul este bine, eram la aproximativ 72bpm. Dau sânge în mod regulat și acele nu mă deranjează. Nu există niciun virus mort sau chiar slăbit în acest vaccin și, deși nu a fost niciodată testat pe niciun animal și am fost al doilea care l-a obținut, am știut și am acceptat riscurile.Ați observat reacții adverse sau altceva după ce ați luat vaccinul?Până acum, aproape de zero. Injecția nu a durut deloc și a fost doar o ușoară strângere în braț de la introducerea vaccinului. În dimineața următoare, unde a fost înțepătura, a apărut o durere foarte ușoară în mușchi, dar odată ce am început să fac mișcare și sângele s-a pus în mișcare, a dispărut complet în cinci minute.Sunteți acasă sau sunteți reținut pentru observație?Sunt acasă, dar am un registru zilnic de completat, înregistrând orice fel de simptome, chiar dacă nu cred că sunt legate de vaccin; de asemenea, îmi măsor și notez zilnic temperatura. Voi reveni la centrul medical de cercetare o dată pe săptămână pentru ca analizele de sânge, pentru a vedea cum reacționează corpul meu.Care este stilul de viață avut în prezent?Locuiesc cu logodnica mea, iar 50 la sută din timp le avem pe cele două fiice ale mele și pe fata ei. Ne spălăm regulat pe mâini, nu avem întâlniri în afara casei și ne limităm expunerea prin faptul că nu mergem în locuri publice decât atunci când este absolut necesar.Ce trebuie să faceți în continuare, ca voluntar, atât dvs. și cu ceilalți participanți?Continuăm jurnalele zilnice și mergem pentru analizele de sânge în următoarele patru săptămâni. În cea de-a IV-a săptămână, vom primi a doua injecție de vaccin, apoi vom trece printr-o identică perioadă identică, în care vor fi făcute analize de sânge săptămânal și vom ține jurnale zilnice.Sunteți în vreo clasă de risc din perspectiva coronavirus, astfel încât acest factor să fi influențat decizia de a vă selecta?Nu, aceasta va fi faza a doua a cercetării, acest grup a fost controlat strict, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, foarte sănătoși și au analizat istoricul nostru medical în profunzime, riguros pentru a se asigura că nu există probleme de sănătate care să poată interfera, în această primă fază de testare.Cunoașteți pe cineva care a fost atins personal de focar?Da, am auzit că una dintre fiicele colegului meu de la slujbă a avut infecția (are puțin peste 20 de ani), dar este vindecată și se simte bine acum.Există ceva ce credeți că ar trebui să știe cititorii noștri?

Neal Browning: Da. Nu luați cu ușurință ceea ce se întâmplă.

Dacă reacționăm excesiv, nu vom ști niciodată că așa a fost. Dacă însă reacționăm cu indiferență și subevaluăm pericolul, mulți vor plăti, inutil, cu viața.

Cei care spun că este doar gripa sau că sunt tineri și nu vor fi afectați - puteți fi infectați și contagioși cu mai bine de o săptămână înainte de a prezenta simptome.Gândiți-vă la părinții, prietenii, bunicii, la toți cei pe care îi puteți infecta în mod neintenționat - iar ei trebuie să se gândească la voi. Acesta este motivul pentru care suntem în locul în care suntem acum. Limitați interacțiunile sociale în afara casei, spălați-vă pe mâini, iar această criză se va termina mai devreme și cu mai puține pierderi de vieți omenești.

