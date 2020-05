Ministrul economiei, Virgil Popescu, a negat faptul că România s-ar fi opus semnării unui protocol turistic cu Grecia, Bulgaria și Serbia.

”România nu s-a opus semnării unui protocol cu Grecia, Serbia și Bulgaria. Ieri (marți - n.r.) în cadrul discuțiilor am fost de față când premierul României, Ludovic Orban a discutat cu ceilalți premieri. Noi nu am spus că nu suntem de acord și nu s-a pus problema semnării unui protocol ieri. S-au purtat discuții, iar noi am spus că le vom relua imediat ce Parlamentul va încuviința starea de alertă. Colegii noștri bulgari, greci și sârbi au înțeles perfect de ce România în momentul de față are o stare de alertă declarată, care trebuie aprobată de Parlament. În funcție de aprobarea din Parlament și de eventualele modificări care pot fi aduse ne vom întâlni cu colegii din cele trei state pentru a relua discuțiile. Chiar asta a fost discuția. Săptămâna viitoare la început vom avea o nouă rundă de întâlniri. Nu s-a semnat absolut niciun protocol cu nimeni", a scris miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu.

Informația că România s-ar fi opus unui protocol turistic a fost dată marți de câteva site-uri după o reuniune informală în format cvadrilateral la nivel înalt Bulgaria-Grecia-România-Serbia.



Ministrul economiei spune că dorește ca turiștii români să își poată petrece vacanțele în străinătate în siguranță: "Noi ne dorim ca turiștii români, dacă vor să își petreacă sejurul și vacanțele în străinătate, să fie în siguranță acolo. Ne vom asigura că acest lucru se va întâmpla! Un alt obiectiv al meu, ca ministru al Turismului, este să am cât mai mulți turiști, români și străini, în România. Cei care nu vor în România să se ducă în altă parte, dar să fie în siguranță. Am rămas surprins când am auzit că s-a spus că România nu vrea. Nu s-a pus niciodată problema să spunem că nu vrem, sunt turiști români care doresc să meargă în Bulgaria, în Grecia. Evident că vrem să îi ajutăm dacă vor să se ducă să fie în siguranță acolo și vom face tot ce ține de statul român pentru asta".