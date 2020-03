Coaliția pentru Educație spune că este bună ințiativa Ministerului Educației și Cercetării de a nu îngheța anul, decizie care ar fi aruncat o întreagă generație în aer.

"Dorim să mulțumim și să felicităm fiecare dascăl din România care în această perioadă de grea încercare și-a înțeles cu adevărat misiunea, s-a reinventat și a încercat să gestioneze, de la catedra din sufrageria sa, situația de urgență cu care ne confruntăm.

Mulțumim părinților care au dedicat timp și au susținut dascălii, pe lângă grija de a nu-și pierde serviciul în fiecare zi din cele două săptămâni de când a fost luată decizia de închidere a școlilor. A fost o hotărâre curajoasă și luată la timpul potrivit”, transmite Coaliția pentru Educație.

"Cu toții ne confruntăm în prezent cu o situație de urgență fără precedent, care ne afectează și pe fiecare dintre noi, în Coaliția pentru Educație, atât în viața profesională, cât și în cea personală. Pare a fi aproape imposibil să rămânem calmi și raționali în această atmosferă de nervozitate.

Acest spirit de flexibilitate, deschidere spre învățare și responsabilitate față de misiunea de dascăl sau a celei de părinte va fi necesar și în următoarele săptămâni și, cu atât mai mult, în cazul consecințelor pe termen mai lung pe care va trebui să le gestionăm”, se precizează în comunicatul Coaliției.



Coaliția pentru Educație salută inițiativa Ministerului de a nu îngheța anul, decizie care ar fi aruncat o întreagă generație în aer.

Pentru a readuce sentimentul de calm în rândul copiilor și familiilor într-o perioadă care oricum este nesigură, este important să fie luate cu celeritate deciziile majore cu privire la situația elevilor din ani terminali și a examenelor aferente.

Solicitarea noastră este ca aceste decizii să țina cont de faptul că majoritatea elevilor din medii dezavantajate nu are posibilitatea de continua învățarea în această perioadă.



Coaliția pentru Educație apreciază eforturile de orientare către soluții care să facă posibilă învățarea la distanță prin platforme de e-learning, lecții video și alte resurse furnizate pe diferite canale. Salutăm, de asemenea, faptul că se încearcă asigurarea formării online a cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor de învățare online.

În același timp, Coaliția subliniază că este necesar ca toate școlile să fie sprijinite pentru ca procesul de învățare să continue, inclusiv pentru copiii fără acces la tehnologie. Opțiunile valabile pentru colegiile naționale din orașe mari nu sunt aplicabile în școlile din mediul rural. Ca atare, solicităm Ministerului Educației și Cercetării să vină cu soluții și scenarii alternative care să-i ia în considerare și pe copiii dezavantajați, mai ales că inechitățile sociale din sistem sunt accentuate pe timp de criză.

O mare parte dintre elevi care provin din mediul rural care dezavantajați din punct de vedere educațional, neavând acces la resurse de bază și nici la tehnologie, calculatoare sau telefoane mobile conectate la Internet. Reamintim că, potrivit testelor PISA 2018, elevii din mediul rural înregistrează rezultate ce îi plasează cu aproape un an în urma elevilor din mediul urban. Mai mult, rezultatele la evaluările naționale arată că elevii din mediul rural nu reușesc să realizeze sarcinile decât într-un procent foarte mic. Mai bine de 50% dintre elevii din mediul rural nu iau note peste 5 la matematică la evaluarea națională.Având în vedere contextele diferite și varietatea resurselor disponibile, soluțiile trebuie să țină seama de nevoia de autonomie și de descentralizare, pentru ca măsurile ulterioare să fie pe măsura eforturilor depuse. Este un context în care "înfrățirea” sau "adoptarea” unei școli mai neajutorate ar putea ajuta în această perioadă.Ceea ce primează acum este siguranța și sănătatea populației și, de aceea, considerăm că este important ca directorii unităților de învățământ și cadrele didactice să-și exercite mai ales rolul de vectori de opinie în comunitate pentru a transmite părinților și elevilor mesaje legate de un comportament responsabil și să-i încurajeze să-și protejeze sănătatea și să-și mențină calmul. De aceea, este necesar să avem în vedere sănătatea și starea de bine a directorilor și cadrelor didactice, astfel încât să îi poată susține, la rândul lor, pe elevi și pe părinți.De aceea, în această situație de urgență, este necesar ca toate celelalte instituții care interacționează cu școlile să le acorde sprijin acestora și să vină cu o atitudine pozitivă, de susținere, care să înlocuiască abordarea tradițională, de control, care pune presiune suplimentară prin solicitare de hârtii/situații în termene nerezonabile. Este nevoie de un alt fel de atitudine din partea autorităților - una de empatie și sprijin, care să favorizeze echilibrul emoțional și procesul de învățare și nu de creare a unui stres suplimentar asupra personalului didactic.Putem folosi aceste timpuri pentru a conștientiza lecția pe care o avem cu toții de învățat/repetat, indiferent de vârstă și de rol, și care ține de cultivarea unor valori precum empatia, responsabilitatea, solidaritatea, răbdarea, recunoștința etc. De aceea, stabilirea unui cadru general cu obiective meta de învățare în această perioadă ar fi de ajutor pentru că este nerealist să ne așteptăm că învățarea online - ca soluție de criză - să țină ritmul cu învățarea la clasă. Coaliția pentru Educație consideră că învățarea online din această perioadă să fie văzută ca un mod de conectare al profesorilor cu elevii – fiecare copil are nevoie să fie văzut, apreciat, iar eforturile lui să fie validate -, de învățare recapitulativă și mai puțin de introducere de noțiuni noi. Mediul online poate fi unul propice și pentru alte activități de menținere a interesului pentru învățare și de reflecție asupra unor repere/valori, pentru că educația înseamnă mai mult decât conținut.Despre Federația Coaliția pentru EducațieFondată în iunie 2015, Federația Coaliția pentru Educație reunește organizații neguvernamentale active în domeniu și își propune să coaguleze energii și resurse pentru a susține dezvoltarea școlii în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul (www.coalitiaedu.ro).Persoana de contact: Simona David Crisbășanu, vicepreședinte al Coaliției pentru Educație (simona@coalitiaedu.ro, 0754.222.007)