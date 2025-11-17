Într-o lume în care avalanșa de informații și conflictele globale pun presiune pe modul în care tinerii gândesc și iau decizii, Muzeul Alexandru Duma deschide porțile unui nou program educativ: „Atelierul de gândire critică – Savanții și războiul”.

Prin întâlniri structurate pe parcursul anului universitar 2025-2026, elevii și studenții vor descoperi nu doar poveștile savanților care și-au pus amprenta asupra secolului XX, ci și felul în care știința, cultura și responsabilitatea publică se intersectează cu marile crize istorice, informează Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Biografiile cercetătorilor, influențate de Primul și Al Doilea Război Mondial, devin pretextul pentru discuții despre dilemele morale, etica deciziilor și fragilitatea progresului atunci când este pus la încercare de violență.

Atelierul nu este doar o lecție de istorie. Este un laborator interdisciplinar unde dezbaterea, lectura, arta și chiar științele exacte se întâlnesc pentru a antrena gândirea critică, argumentarea și creativitatea participanților. Tinerii vor fi provocați să compare trecutul cu prezentul, să caute analogii între războaiele de altădată și crizele contemporane și să înțeleagă că soluțiile cer responsabilitate și spirit critic.

Pentru elevi, activitatea este o oportunitate de a privi istoria altfel decât prin manuale, iar pentru studenți, un exercițiu de voluntariat și practică ce le testează abilitățile pedagogice și de comunicare. Într-o perioadă marcată de polarizare și de nevoia acută de discernământ, astfel de inițiative devin esențiale pentru formarea unei generații capabile să navigheze între informație, emoție și adevăr.

Atelierele se vor desfășura conform programului:

6 oct. – 17 nov. 2025

23 feb. – 30 mar. 2026

14 - 24 iulie 2026

În semestrul de toamnă și în cel de primăvară, întâlnirile au loc în zilele de luni, de la 16:00 la 17:30. Atelierul din iulie 2026 va avea loc zilnic, de marți până vineri, timp de două săptămâni. Înscrierile se pot face pe tot parcursul anului academic, în limita locurilor disponibile, la unul dintre linkurile: https://forms.office.com/e/xttttDtAdf sau https://forms.gle/djdcG5ou99y55aP99.

