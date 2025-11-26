La doi de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare (RetuRO SGR) în România au fost colectate aproximativ 7,9 miliarde de ambalaje, iar la reciclatori au ajuns peste 550.000 de tone de materiale.

Datele din luna octombrie confirmă consolidarea procesului de colectare, în care numărul ambalajelor colectate poate depăși numărul de ambalaje puse în piață într-o anumită lună, în condițiile în care consumatorii returnează ambalaje ale produselor achiziționate în luni anterioare. Astfel, peste 403 de milioane de ambalaje au fost returnate, față de cele aproximativ 388 de milioane puse pe piață, rata de returnare în luna octombrie fiind de aproximativ 104%.

Cu o rată de colectare de 84% în primele zece luni ale acestui an, Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu.

Pe de altă parte, doar în primele zece luni ale anului 2025, aproximativ 4,5 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 320.000 de tone de PET, aluminiu și sticlă.