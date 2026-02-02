Consiliul Județean (CJ) Cluj anunță că a finalizat în 2025 investiții din fonduri proprii în valoare de 46.150.000 lei, pentru extinderea și înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, derulate prin Compania de Apă Someș SA.

Potrivit comunicatului, lucrările însumează 44 km de rețele noi: 36 km de conducte de apă (transport și distribuție), cu 527 de branșamente și patru stații de pompare, respectiv circa 8 km de canalizare, cu 261 de racorduri și opt stații de pompare a apelor uzate.

Finanțarea a venit din fondul „Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare (I.I.D.)”, constituit din redevența și impozitul pe profit virate forului județean și returnate companiei pentru noi investiții. Președintele CJ, Alin Tișe, afirmă că banii au fost folosiți pentru a completa investițiile edilitare cofinanțate de UE în ultimii 30 de ani și că, în paralel, sunt în derulare încă opt contracte finanțate din IID, de peste 76 milioane lei, în diferite stadii de execuție.

În total, în 2025 au fost finalizate, recepționate sau a fost demarată recepția pentru 12 contracte de lucrări, în 19 localități din județ, vizând înființări, extinderi și modernizări ale sistemelor de apă și canalizare. Unul dintre proiectele invocate ca „strategic” este extinderea alimentării cu apă în zona de munte – „Apă în Apuseni” – cu un progres indicat de circa 65%, conform comunicatului.

CJ Cluj mai arată că, în ultimii 13 ani, a alocat din surse proprii (Fondul IID) circa 31,6 milioane de euro (161 milioane de lei) pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare, cu accent pe zona rurală.