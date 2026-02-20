Guvernul a transmis vineri pe rețelele sociale că "economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă", la scurt timp după ce Statistica a anunțat că țara noastră se află în recesiune tehnică.

Potrivit Executivului, după un început de an moderat, economia a crescut mai puternic în a doua jumătate a lui 2025. Ritmul PIB-ului s-a accelerat la 0,8%, iar trimestrul III a avut o dinamică solidă, bazată pe valoare adăugată reală în economie.

În urmă cu exact 7 zile, Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat oficial că România a intrat în recesiune tehnică. o guvernare dacă nu e pentru oameni, nu va mai fi deloc.

Potrivit INS, Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. În trimestrul IV 2025, față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 0,1% pe seria brută și o scădere de 1,6% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul IV 2025.

Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2025, astfel:



- rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%;

- rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0%;

- rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

