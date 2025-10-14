Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că ANAF vrea să recupereze banii de la marii datornici, astfel că a luat naștere un grup de lucru pentru Operațiuni Speciale.

"În ultimele 3 luni, am declanșat o schimbare de atitudine la nivelul ANAF — o instituție-cheie pentru buna funcționare a statului, dar care, ani la rând, a fost percepută ca fiind greoaie și ineficientă. Rezultatele acestei noi dinamici se văd deja în cifre: în perioada iulie–septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este, desigur, doar un început — o instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcția este clară: profesionalizare, digitalizare și responsabilitate. Efortul este însă uriaș. Recuperarea decalajelor privind digitalizarea, performanța și încrederea contribuabililor, dar mai ales schimbarea mentalității instituționale, presupune muncă intensă și consecvență. Am încredere că noul președinte, Adrian Nica, este persoana potrivită să conducă acest proces de schimbare", a transmis Nazare într-un clip video postat pe Facebook.

Ministrul adaugă că în interiorul ANAF lucrează și numeroși oameni de calitate, specialiști experimentați, motivați și dornici să restabilească încrederea publică în instituție.

"O parte dintre aceștia fac parte din noul grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, format împreună cu președintele ANAF. Această Divizie Specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând și să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public — și confirmă că direcția este corectă. Prin digitalizare, eficientizare operațională și, mai ales, prin o nouă atitudine, suntem convinși că rezultatele se vor multiplica — în ciuda atacurilor din spațiul public. Acestea nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult", a explicat Nazare.