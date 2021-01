Pensiile private obligatorii (Pilonul II) au realizat în 2020 un randament mediu de 6,19%, de trei ori mai ridicat decât rata inflației de anul trecut, a afirmat luni Radu Crăciun, președintele organizației ce reunește administratorii de pensii.

Fondurile de Pilon II au produs în 2020 un câștig net exclusiv pentru participanți în valoare de 900 de milioane de euro, după deducerea tuturor comisioanelor, potrivit datelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

„De la începutul sistemului până la sfârșitul lui 2020 randamentul mediu anualizat a fost de 8,2%, deci randamentul anual, în condițiile în care media inflației în această perioadă a fost de aproximativ 3%. Per total, în întreaga durată de viață a fondurilor de Pilon II câștigul net pentru participanți a fost de 3,5 miliarde de euro, randament investițional”, a spus Radu Crăciun.

„Dacă ne uităm la singurul an în care fondurile de pensii private nu au bătut inflația, înțelegem că de fapt singurul risc major pentru fondurile de pensii private Pilon II este riscul politic, pentru că anul 2018 a fost un an foarte special din acest punct de vedere, un an în care riscul politic pentru existența fondurilor private de Pilon II a devenit dintr-o dată foarte mare. Acela a fost singurul an în care, prin reacția piețelor financiare la variantele decizionale care se vehiculau, în urma reacției piețelor financiare, practic, fondurile de pensii private Pilon II nu au bătut inflația”, a menționat șeful APAPR, în cadrul unei conferințe de presă.

Pilonul II administrează în prezent active nete de peste 75 miliarde de lei (15,4 miliarde de euro) în numele a 7,6 milioane de participanți, iar fondurile au făcut deja plăți de 397 milioane de lei către 46.000 de beneficiari (participanți și moștenitori ai acestora). În acest moment, peste un milion de români (adică 1 din 7) au acumulat mai mult de 20.000 lei în contul lor personal din Pilonul II.

Totodată, Pilonul III (pensiile private facultative) a înregistrat în 2020 un randament mediu de 4,64%, ajungând la 527.000 de participanți și active nete de peste 2,9 miliarde de lei în administrare. Pe toată durata de funcționare, aproape 14 ani, fondurile de pensii facultative au realizat un randament mediu anual de 5,97%. În această perioadă, fondurile facultative au realizat plăți totale către beneficiari în valoare de 323 miloane lei, pentru 47.700 de cazuri de plată, mai arată datele APAPR.