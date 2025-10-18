Un studiu Graphite estimează că mai bine de jumătate din conținutul publicat online este generat automat.

Volumul articolelor redactate de inteligența artificială l-a depășit, pentru prima dată, pe cel al textelor scrise de oameni – arată o analiză recentă publicată de compania Graphite, analiză semnată de José Luis Paredes, Ethan Smith, Gregory Druck și Bevin Benson.

Potrivit raportului, momentul de cotitură s-a înregistrat în noiembrie 2024: articolele generate de modele lingvistice precum ChatGPT, Claude sau Gemini au devenit majoritare pe web. Creșterea a început în 2023, odată cu explozia utilizării instrumentelor de tip LLM (Large Language Models), iar în doar 12 luni acestea ajunseseră să reprezinte 39% din textele publicate online.

Cercetătorii Graphite au analizat un eșantion de 65.000 de articole în limba engleză extrase din arhiva CommonCrawl, una dintre cele mai mari baze de date publice ale internetului. Fiecare text a fost verificat cu algoritmul de detecție AI dezvoltat de SurferSEO, capabil să identifice fragmente de 500 de cuvinte.

Rezultatele indică o precizie ridicată a clasificării: doar 4,2% dintre textele umane au fost identificate greșit ca fiind generate de AI, iar rata de eroare inversă (AI clasificat drept uman) a fost de 0,6%.

Totuși, autorii notează că expansiunea conținutului automat s-a stabilizat în ultimul an. „Proporția articolelor scrise de AI nu mai crește semnificativ, probabil pentru că aceste texte nu performează bine în căutările Google”, arată studiul.

Deși calitatea generată de algoritmi s-a îmbunătățit, studiile citate – inclusiv o analiză MIT – arată că impactul real asupra publicului rămâne modest: multe dintre articolele produse de AI nici măcar nu ajung în primele rezultate ale motoarelor de căutare.

„AI-ul face conținutul mai ieftin și mai rapid, dar nu neapărat mai vizibil”, conchide Bevin Benson, consultantă de creștere digitală la Graphite.