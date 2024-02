Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie cere statului să elaboreze o OUG prin care să fie specificat foarte clar că România nu va taxa autoconsumul de energie electrică al prosumatorilor.

Taxa pe soare se referă la introducerea unei taxe pentru autoconsumul de energie electrică, adică energia produsă de prosumatori și consumată de către aceștia, pentru nevoile lor. OUG 163/2022 permite ANRE să introducă deja această taxă pentru mai multe categorii de prosumatori, cum ar fi beneficiarii programelor Casa Verde, Electric Up sau RepowerEU, iar din 2026 pentru toate categoriile de prosumatori.

Introducerea acestei taxe a fost justificată de Guvernul României ca fiind o obligație de transpunere a legislației europene în legislația românească. Mai multe instituții din România s-au pronunțat oficial că introducerea unui cadru legal pentru această taxă este obligatorie.

Printre aceste instituții se numără Ministerul Energiei, Consiliul Legislativ al României, Comisia de Politici Economice, Guvernul României.

Directiva RED II precizează foarte clar că taxarea autoconsumului este opțională pentru fiecare stat membru. Comisia Europeană menționează în aceeași directivă, că NU recomandă taxarea autoconsumului dar lasă la latitudinea fiecărui stat membru să decidă.

Răspunsul Comisiei Europene

Invocarea Directivei Europene pentru introducerea "taxei pe soare” a determinat Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie să adreseze o solicitare de clarificare către Comisia Europeană.

Răspunsul Comisiei Europene este clar și fără echivoc:Article 21(3) is a "may” clause, which means that transposition by Member States is optional. Therefore, the Commission services do not consider the non-transposition of this type of provisions as a breach of the Directive.

Articolul 21(3) este o clauză de tip „poate”, ceea ce înseamnă că transpunerea de către statele membre este opțională. Prin urmare, Comisia nu consideră necompletarea transpunerii acestui tip de prevederi ca o încălcare a Directivei.

Introducerea "taxei pe soare” nu este o măsură impusă de la nivelul Uniunii Europene, ci o decizie a politicienilor din România. Este grav că instituțiile responsabile cu elaborarea cadrului legal nu au înțeles sensul acestei directive europene, susține asociația.

Toate instituțiile din România și partidele aflate la guvernare au afirmat că nu susțin această taxă, dar că sunt obligați de Uniunea Europeană să o introducă in legislația românească. Aceste afirmații sunt false și ascund un interes contrar cetățenilor români sau denotă o lipsă de competențe, acuză APCE.

"Solicităm Ministerului Energiei și Guvernului României să elaboreze o OUG prin care să fie specificat foarte clar că România nu va taxa autoconsumul de energie electrică al prosumatorilor. Dacă actuala coaliție de guvernare dorește taxarea autoconsumului, în ciuda recomandărilor Uniunii Europene, dorim si vom cere asumarea publica a acestei decizii din partea fiecărui partid aflat la guvernare", susține președintele APCE, Dan Pîrsan.