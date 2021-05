Cota de piață a autoturismelor electrificate a ajuns la 11,6% din total vânzări, la finele primelor patru luni ale anului, aproape dublă față de aceeași perioadă din 2020, când se consemna o pondere de 5,5%

Conform statisticii oficiale, deși s-a înregistrat o contracție importantă a achizițiilor de autoturisme, cele "verzi" au performat și în 2021, fapt pentru care, acestea rămân în teritoriul pozitiv, cu un salt de 79,8%, comparativ cu primele patru luni ale anului anterior, relevă datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), consultate de Agerpres.

În acest context, se remarcă o creștere importantă în cazul autoturismelor plug-in hybrid (+155,2%), raportat la perioada de referință.

Datele APIA arată că, în intervalul ianuarie - aprilie 2021, cele mai multe achiziții noi de autoturisme ecologice au fost consemnate în categoria autoturismelor full hibride, respectiv 2.203 de unități, în creștere cu 74,2% față de perioada similară din 2020.

De asemenea, vânzările de autoturisme plug-in hybrid au crescut cu 155,2%, la 462 de unități, în timp ce modelele electrice 100% au înregistrat o majorare de 59%, până la 501 exemplare.

Statistica de specialitate evidențiază, totodată, că, în topul celor mai comercializate autoturisme full electrice, conducea, în intervalul analizat, Volkswagen - cu 153 de unități, urmată de Peugeot, cu 56 de exemplare, BMW (51), Renault (36), Hyundai (30), Mini (28), Mazda (24), Nissan (22), smart (17) și Opel (14).

În același timp, cele mai multe autoturisme full hibride vândute în România au fost comercializate de: Toyota - cu 1.766 de unități, Hyundai (268), Ford (59), Lexus (49), Renault (23), Honda (21), Subaru (10), Kia (5) și Suzuki (2).

În topul vânzărilor de autoturisme plug-in hybrid, Mercedes-Benz se află pe prima poziție, cu 95 de unități comercializate, iar pe locurile următoare Volvo - cu 84 de exemplare, BMW (80), Renault (53), Ford (39), Mitsubishi și Porsche (câte 23 de exemplare), Skoda (9), Volkwagen (8) și Mini (7).

Potrivit sursei citate, la nivelul primelor patru luni din 2021, au fost comercializate 3.166 de mașini "verzi" noi, față de 1.761 de exemplare, în același interval din 2020.

Doar în luna aprilie a anului în curs s-au vândut 670 de unități, în comparație cu cele 827 de unități, raportate în martie, în timp ce cota de piață a acestor autovehicule în total vânzări se situa la 9,9%, în scădere de la 10,7%, cu o lună în urmă.

Noua ediție a Programului "Rabla Plus" are, în acest an, cel mai mare buget de la lansare, respectiv 400 de milioane de lei, dublu față de anul anterior. Anul acesta se păstrează neschimbată cea mai mare primă din Europa pentru mașinile electrice, respectiv 10.000 de euro pentru "full electric" și circa 4.500 de euro pentru mașini hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou.

Cei care vor dori să renunțe la o mașină veche, poluantă, și să achiziționeze un autovehicul electric vor beneficia atât de prima de casare acordată prin Programul "Rabla Clasic", în valoare de 7.500 de lei, cât și de ecotichetul alocat în cadrul Programului "Rabla Plus".

De asemenea, pentru achiziționarea de motociclete noi, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 5.500 lei. Valoarea cumulată a ecotichetului și a primei de casare nu poate depăși 50% din valoarea de achiziție a motocicletei electrice.

Recent, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, a anunțat că, la o lună de la lansarea sesiunii din acest an a programului "Rabla Plus", Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a validat aproximativ 900 de dosare de finanțare.