Membri ai conducerii BERD se întâlnesc cu reprezentanți ai comunității de afaceri, dar și cu șefa Guvernului, pentru a discuta politicile de investiții și posibilități de creștere a implicării băncii în România.

O delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, condusă de prim-vicepreședintele Jurgen Rigterink și Alain Pilloux, vicepreședinte Banking, a sosit luni pentru o vizită de trei zile la București, anunță banca.

Discuțiile cu autoritățile române și comunitatea de afaceri se vor concentra pe climatul investițional, modalități de finanțare a firmelor locale, susținerea proiectelor de infrastructură și creșterea investițiilor străine în țară, potrivit BERD.

Banca este unul dintre cei mai mari investitori instituționali în economia românească, cu alocări totale de peste 8,3 miliarde de euro, dintre care 400 de milioane de euro au fost investite anul trecut în mai multe sectoare economice.

Cu ocazia vizitei, va fi prezentat oficial și noul director regional pentru România și Bulgaria, Mark Davis, care va prelua biroul din București de la 1 aprilie. Din delegație mai fac parte Charlotte Ruhe, Managing Director, Central and South Eastern Europe, și Matteo Patrone, fostul șef regional pentru România și Bulgaria, care a fost recent numit Managing Director, Eastern Europe and the Caucasus.

„Banca este pregătită să crească și mai mult investițiile prin finanțarea corporațiilor, parteneriate public-private, finanțarea proiectelor de infrastructură, privatizarea companiilor de stat și susținerea afacerilor de mici dimensiuni”, a spus Rigterink, care a mențioat că vrea să discute cu mediul de afaceri și reprezentanții guvernului reforme în domeniul economic care să deblocheze potențialul investițional în România.

Delegația BERD are programate întâlniri cu premierul Viorica Dăncilă, ministrul de finanțe Eugen Teodorovici și șeful băncii centrale, Mugur Isărescu.