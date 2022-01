Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a hotărât luni majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an.

Concomitent, BNR a decis și extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±1,00 punct procentual, de la ±0,75 puncte procentuale.

Ca urmare, începând cu 11 ianuarie rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se majorează la 3% pe an, de la 2,5% pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 1% pe an.

Banca centrală estimează că rata inflației va continua să crească în acest an, subliniind că dinamica economiei a încetinit surprinzător în al treilea trimestru.

„Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va crește probabil gradual în următoarele luni, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, depășind valorile evidențiate pe acest orizont de timp de prognoza pe termen mediu din luna noiembrie 2021. Determinante pentru înrăutățirea perspectivei apropiate a inflației sunt majorările mai ample de prețuri anticipate a fi consemnate de energia electrică și gazele naturale – chiar și în contextul aplicării măsurilor de compensare și plafonare –, precum și de alimentele procesate, în principal pe fondul ascensiunii cotațiilor produselor energetice și ale mărfurilor agroalimentare”, susține BNR.

Banca centrală avertizează că politica fiscală continuă să ridice incertitudini și riscuri, date fiind, pe de o parte, deficitul bugetar de anul trecut și bugetul pentru acest an, în contextul economic și social dificil pe plan intern și la nivel global. „O sursă de incertitudini și riscuri rămâne și absorbția fondurilor europene, în special a celor aferente programului Next Generation EU, care este condiționată de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte în implementarea proiectelor aprobate”, a mai comentat BNR.