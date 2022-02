Banca centrală a anunțat majorarea ratei dobânzii de politică monetară cu jumătate de punct procentual, până la 2,5% pe an. E a patra decizie de creștere a dobânzii de referință începând din octombrie 2021.

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit miercuri în ședință, a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an anterior.

Ca urmare, ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) urcă la 3,5% pe an, de la 3% pe an, în timp ce rata dobânzii la facilitatea de depozit a băncii centrale va fi de 1,5% pe an, față de 1% pe an anterior.

BNR notează că rata inflației a crescut mult peste intervalul țintit, în principal ca efect al continuării scumpirii produselor energetice. În paralel, creșterea economică a încetinit în trimestrul al treilea din 2021, ultimul pentru care sunt date disponibile.

„Evoluțiile și analizele recente indică o încetinire a creșterii economice și în trimestrul IV 2021, inclusiv în contextul valului 4 al pandemiei, al crizei energetice și al blocajelor în lanțurile de producție și aprovizionare, implicând scăderea dinamicii anuale a PIB la o valoare semnificativ mai joasă decât cea anticipată în luna noiembrie 2021”, comentează BNR.

Banca centrală estimează că inflația va rămâne ridicată, ca efect al unor majorări mult mai ample ale prețurilor gazelor naturale și energiei electrice, ce se vor evidenția pregnant după suspendarea în luna aprilie a schemelor de compensare aplicate pentru consumatorii casnici. Ulterior, creșterea prețurilor se va tempera, dar ajustarea nu va fi abruptă, ci graduală, iar rata inflației va reintra în intervalul țintit de BNR, 1,5%-3,5%, abia la finalul anului următor.

„Incertitudini și riscuri sunt asociate însă și conduitei politicii fiscale, date fiind coordonatele programului bugetar pentru acest an, ce vizează progresul consolidării fiscale conform angajamentelor asumate în cadrul procedurii de deficit excesiv, dar într-un context economic și social dificil pe plan intern și la nivel global”, mai spune banca centrală.

BNR este la a patra creștere a dobânzilor în ultimele patru luni, dar aceasta este prima majorare cu 0,5 puncte procentuale. La începutul lunii octombrie, rata dobânzii de referință era de 1,25%, după care au urmat trei creșteri consecutive cu câte 0,25 puncte procentuale (în 6 octombrie, 10 noiembrie și 11 ianuarie), în urma cărora rata cheie a ajuns la 2% pe an.