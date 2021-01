Banca centrală a decis vineri reducerea ratei de referință a dobânzii la 1,25%, de la 1,5% anterior. Premierul Florin Cîțu a salutat decizia BNR, spunând că aceasta confirmă că politica fiscală nu mai este un factor destabilizator în economie.

După o ședință neanunțată a Consiliului de Administrație, Banca Națională a României a anunțat reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an, un minim istoric.

Pe cale de consecință, sunt reduse și rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1% pe an, și rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 1,75% pe an, de la 2% pe an.

„Vești foarte bune pentru toată economia-dobânda de politică monetară a scăzut. Felicit BNR pentru decizia de a reduce dobânda de politică monetară de la 1.5% la 1.25%”, a scris pe Facebook premierul Florin Cîțu.

El spune că, prin această decizie, banca centrală a confirmat scăderea inflației pe termen mediu și lung. La finalul lui 2020, rata anuală a inflației a fost de 2,1%, cea mai redusă din ultimii trei ani.

„În același timp, această decizie reprezintă dovada că politica fiscală în România nu mai este un factor destabilizator în economie”, a mai spus Florin Cîțu.

De la debutul pandemiei de COVID-19, banca centrală a redus de trei ori dobânda de referință. Anterior pandemiei, rata dobânzii cheie era de 2,5%.