După protestul spontan de joi al angajaților Ministerului de Finanțe, Marcel Boloș s-a dus să discute cu oamenii pentru a-i asigura că toți își primesc salariile și nu vor fi probleme cu plățile.

„«Atunci vă așteptăm la noi la sediu să bem o cafea împreună», mi-au spus la finalul protestului de joi doamnele de la Trezorerie. Și la prima oră (vineri) am fost acolo, am reușit să ajung azi la două trezorerii din București. În câteva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reușit să stau de vorbă. Am putut să mă aflu în mijlocul lor și să văd cum lucrează, să înțeleg provocările cu care se confruntă și să împărtășim câteva zâmbete pe parcurs”, a scris vineri Marcel Boloș pe Facebook.

Ministrul liberla a mai spus că toți angajații își primesc salariile și nu vor exista probleme cu plățile și niciun angajat nu va trebui să susțină examen pentru a își păstra funcția:



„Două aspecte au fost de mare interes și am vrut să fie clare: 1. Toți își primesc salariile și nu vor fi probleme cu plățile. 2. Niciun angajat nu va fi în situația să dea examen pentru a-și păstra postul”.



În același timp, ministrul de finanțe a precizat că nu este de acord ca angajații cu venituri mari să primească și beneficii suplimentare.

„Un lucru cu care le-am spus însă că nu sunt de acord și pe care îl voi susține în continuare este ca angajații cu venituri foarte mari să primească și diferite beneficii suplimentare, la care omul de rând nu ajunge nici să spere. Ei, fiind inima financiară a țării, știu mai bine decât orice altă instituție cât de necesară este reforma aparatului central, reducerea de cheltuieli și încadrarea în deficitul bugetar asumat”, a concluzionat Marcel Boloș.



Peste 15.000 de angajați din structurile Ministerului de Finanțe din toată țara au intrat joi în grevă spontană nemulțumiți de măsurile propuse de Executiv pentru reducerea cheltuielilor bugetare, în condițiile în care acestea ar afecta peste 22.000 de persoane din sistem.

"Este o formă de grevă spontană pe care colegii noștri au adoptat-o deja. Nu este controlabilă de sindicat. Noi vroiam să pornim pe 22 (august a.c.) aceeași acțiune de protest, dar între timp, colegii noștri s-au supărat și mai tare și au ieșit în forme spontane. Să vedem cum le controlează Guvernul pe care l-am anunțat. (...) Din ce știu acum, la prima mână, la nivel național, sunt vreo 15.000 de persoane la protest", a declarat joi, Vasile Marica, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe.

Pentru a oferi soluții la aceste probleme, liderul Sindicatelor din Finanțe a subliniat că în primul rând trebuie să afle ce vor guvernanții. "În primul rând, noi nu înțelegem ce vor guvernanții. Ca să pot să am soluții, trebuie să știu ce vor ei. Vor să facă economii cu 700.000 lei la buget, pentru că dai niște oameni afară și atât?", a mai spus Marica, relatează Agerpres.

Potrivit sursei citate, prin măsurile de comasare și redistribuire propuse de Guvern vor fi afectați peste 22.000 de angajați din structurile Ministerului de Finanțe.

"Am auzit o anomalie că iei un inspector fiscal și îl pui la Trezorerie, îl iei pe unul de la Primărie și-l pui la Vamă. Domnule, hai să fim serioși, noi ne chinuim să ne profesionalizăm oamenii și oamenii ăștia spun niște aberații mai mari decât ei. Nu merge așa", a avertizat Marica.



Proteste au avut loc vineri dimineață și în direcțiile financiare din mai multe județe.

Pe 22 august, între orele 8:30-10:30, e programat un protest cu încetarea lucrului, în fața tuturor sediilor instituțiilor din cadrul sistemului fiscal.