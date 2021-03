Comisia Europeană a publicat luni prima sa evaluare preliminară a impactului SURE, instrumentul în valoare de 100 de miliarde de euro conceput pentru a proteja locurile de muncă și veniturile afectate de pandemia de COVID-19.

Instrumentul SURE a sprijinit anul trecut între 25 și 30 de milioane de persoane, adică aproximativ un sfert din totalul salariaților din cele 18 state membre beneficiare, arată raportul Comisiei.

Acesta estimează că între 1,5 și 2,5 milioane de firme afectate de pandemia de COVID-19 au beneficiat de sprijinul SURE, ceea ce le-a permis să își păstreze lucrătorii.

Statele membre care au recurs la SURE au realizat economii estimate la 5,8 miliarde de euro din plata dobânzilor, grație ratingului de credit maxim al UE. Plățile viitoare vor genera probabil economii suplimentare, estimează Comisia.

Cererea din partea statelor membre pentru acest instrument a fost ridicată, astfel că pachetul total de 100 de miliarde de euro disponibil prin SURE a fost deja alocat în proporție de peste 90%, notează Executivul UE.

Și interesul investitorilor pentru obligațiunile SURE a fost foarte mare. Până la data-limită a raportului, Comisia a colectat 53,5 miliarde de euro din primele patru runde de emisiuni, care au fost, în medie, suprasubscrise de peste zece ori. Toate fondurile au fost colectate sub formă de obligațiuni cu impact social, ceea ce le-a dat încredere investitorilor în faptul că banii lor vor fi canalizați spre măsuri cu un scop social real, și anume acela de a sprijini veniturile familiilor în această perioadă de criză. Este de notat că, totuși, capacitatea UE de a colecta fonduri pentru SURE a fost sprijinită de o garanție în valoare de 25 de miliarde de euro din partea tuturor statelor membre.

Potrivit Comisiei, SURE a atenuat cu succes impactul socioeconomic grav al crizei provocate de pandemia de COVID-19, contribuind la asigurarea unei creșteri semnificativ mai reduse a ratei șomajului în statele membre beneficiare în cursul crizei actuale, comparativ cu perioada crizei financiare mondiale, în pofida faptului că statele respective au înregistrat, de această dată, o scădere mai mare a PIB.

„Raportul de astăzi confirmă succesul instrumentului SURE în ceea ce privește protejarea locurilor de muncă și a veniturilor împotriva unui șoc care ar fi putut fi mult mai mare în perioada pandemiei. SURE a fost adoptat și pus în aplicare într-o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce a permis statelor membre să reacționeze cu promptitudine la criză”, a spus Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale.

„Diferitele modele de reducere a timpului de muncă puse în aplicare de statele membre cu sprijinul financiar al SURE au contribuit, de asemenea, la menținerea în cadrul companiilor a competențelor care vor fi necesare pentru o redresare puternică”, a adăugat el.

Notă: Pe lângă cele 18 state membre analizate în raport, Comisia a propus între timp acordarea de asistență financiară unui al 19-lea stat membru, Estonia, în valoare de 230 de milioane de euro. În plus, după data-limită a raportului, Comisia a mobilizat încă 9 miliarde de euro, într-o a cincea emisiune de obligațiuni SURE.