Comisia și Fondul European de investiții au lansat un program paneuropean de fonduri de fonduri cu capital de risc, cu scopul de a stimula investițiile în start-up-uri și în cele în curs de extindere ( scale-ups) inovatoare din întreaga Europă.

Programul paneuropean de fonduri de fonduri cu capital de risc (VentureEU) în cadrul uniunii piețelor de capital (UPC) și al Inițiativei privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora a fost propus de comisarul Moedas ca parte a strategiei privind Știința deschisă, inovarea deschisă și deschiderea către lume (Open Science, Open Innovation and Open to the World) din 2015.

În noiembrie 2016, Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI) au lansat o cerere de exprimare a interesului pentru care au primit 17 de cereri până la termenul limită de 31 ianuarie 2017. Au fost selectate șase fonduri, iar primele două acorduri, între IsomerCapital și FEI și între Axon Partners Group și FEI, au fost semnate marți la Bruxelles. Celelalte patru acorduri, cu Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management și Schroder Adveq, sunt programate să fie finalizate în cursul acestui an.

Cele șase fonduri participante vizează să mobilizeze până la 2,1 miliarde de euro sub formă de investiții publice și private.

UE va oferi investiții în valoare de până la 410 milioane de euro - inclusiv 67 de milioane de euro din resursele proprii ale FEI: 200 de milioane de euro în cadrul programului Orizont 2020 InnovFin pentru capitaluri proprii, 105 milioane de euro în cadrul programului COSME (Programul european pentru întreprinderi mici și mijlocii) și 105 milioane de euro în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) - așa-numitul „Plan Juncker”.