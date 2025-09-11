Conducta Cluj-Sălaj, lungă de 164 km, a fost inaugurată. Investiția de 457 milioane lei, bani din fonduri europene, aduce apă pentru 230.000 de locuitori și face ca 99% din clujenii să aibă acces la rețea.

Două județe învecinate, Clujul și Sălajul, au marcat, joi, 11 septembrie un moment istoric în infrastructura de apă. Cea mai lungă conductă de aducțiune din România, care leagă Cluj-Napoca de Zalău, a fost pusă oficial în funcțiune.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a vorbit despre un „pas uriaș către normalitate”. „Cele două județe vor avea aproape toată populația racordată la apă. Clujul atinge un nivel de 99%. Este o realizare pe care puțini și-ar fi imaginat-o”, a punctat acesta.

Evenimentul a adunat oficiali din ambele județe și conducerea Companiei de Apă „Someș”, instituția care a dus la capăt investiția. Directorul general al companiei, Călin Neamțu, a subliniat că, odată cu inaugurarea, „mare parte din județul Sălaj se va alimenta de aici”. În total, 20 de primării – patru din Cluj și restul din Sălaj – vor beneficia de apă potabilă din noul sistem.

Conducta are 164 de kilometri, este realizată din tuburi din fontă ductilă, iar interiorul său este protejat cu mortar de ciment pentru durabilitate și siguranță. Proiectul a inclus și construirea unui rezervor de 200 mc și a unei stații de clorinare în comuna Deușu (Cluj).

Investiția s-a ridicat 457 de milioane de lei și face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj”. Finanțarea a venit în principal din fonduri europene, prin POIM și Programul Dezvoltare Durabilă.

„Ne dorim ca și Apusenii să fie integrați cât mai repede în rețeaua de apă. La Cluj am demonstrat că se poate face ce părea imposibil”, a adăugat Tișe, sugerând și o posibilă fuziune a Companiei de Apă „Someș” cu cea din Turda, pentru atragerea mai facilă de fonduri europene.

Astfel, Clujul devine județul cu cel mai ridicat grad de racordare la apă potabilă din țară, iar Sălajul face un pas decisiv spre același obiectiv, mai susțin reprezentanții autorităților județene.