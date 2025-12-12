Beijing intenționează să controleze mai strict exportul anumitor produse din oțel anul viitor.

Guvernul chinez a anunțat că va introduce controale la export pentru anumite produse siderurgice. După cum a declarat Ministerul Comerțului de la Beijing, reglementările vor intra în vigoare la 1 ianuarie anul viitor. Conform unei liste, sunt afectate 300 de produse siderurgice.

Ministerul nu a oferit o justificare pentru aceste măsuri, notează Spiegel Online.

Companiile din China care doresc să exporte oțel vor avea nevoie apoi de un permis. Măsura ar putea fi, de asemenea, un răspuns la criticile internaționale privind oțelul ieftin din Republica Populară și creșterea exporturilor Chinei.

Exportatorii străini de produse care conțin elemente de pământuri rare din China vor fi acum obligați să obțină o licență de export de la autoritățile chineze.



Tehnologiile legate de mineritul pământurilor rare, fabricarea magneților și reciclarea mineralelor vor fi, de asemenea, interzise, ​​cu excepția cazului în care sunt aprobate de Ministerul Comerțului.

În plus, companiilor chineze le este interzis să colaboreze cu firme străine la proiecte legate de pământurile rare fără aprobarea ministerului. Prin urmare, este puțin probabil să se acorde licențe contractorilor din domeniul apărării sau anumitor utilizatori din sectorul semiconductorilor.



Multe dintre aceste tehnologii sunt deja supuse unor restricții. În aprilie, China a adăugat mai multe pământuri rare și materiale conexe pe lista sa de control al exporturilor.

Pământurile rare au fost mult timp un punct central al războiului comercial dintre SUA și China. Beijingul și-a folosit controlul asupra acestui sector ca punct de sprijin în negocierile cu Washingtonul. China furnizează aproximativ 70% din pământurile rare din lume.

Dependența de materiile prime față de China amenință economia UE



Un studiu recent a arătat că riscurile pentru economia UE reprezentate de dependența sa de materiile prime sunt mai mari decât se presupunea anterior. Principalul motiv este că Occidentul depinde în mare măsură de China nu numai pentru materiile prime în sine, ci mai ales pentru produsele intermediare critice, cum ar fi magneții, ceramica specială și aliajele.

De exemplu, în cazul magneților permanenți, care sunt esențiali pentru mașinile electrice, turbinele eoliene și robotică, China controlează aproximativ 58% din extracția elementelor de pământuri rare necesare, dar 92% din producția produselor corespunzătoare.

