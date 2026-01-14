China a anunțat cifre record la exporturi pentru 2025, un an în care tarifele și politica comercială a președintelui american Donald Trump au provocat tulburări în economia globală.

Beijinul a raportat miercuri cel mai mare excedent comercial înregistrat vreodată la nivel mondial - valoarea bunurilor și serviciilor vândute în străinătate în comparație cu importurile sale - de 1,19 trilioane de dolari (890 de miliarde de lire sterline).

Este pentru prima dată când excedentul comercial al Chinei pe întregul an a depășit 1 trilion de dolari, depășind cifra record din 2024 de 993 de miliarde de dolari.

Excedentele lunare la export ale Chinei au depășit 100 de miliarde de dolari de șapte ori anul trecut - un semn că campania tarifară a lui Trump abia a afectat comerțul cu restul lumii.

Comerțul cu SUA a scăzut, dar acest lucru a fost compensat de o creștere a exporturilor chinezești în alte zone, în special către Asia de Sud-Est, Africa și America Latină.



Wang Jun, directorul adjunct al vămilor Chinei, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că cifrele sunt „extraordinare și obținute cu greu”, având în vedere „schimbările profunde” și provocările din comerțul global, relatează BBC.

El a remarcat o creștere a exporturilor de tehnologie verde, produse legate de inteligența artificială și robotică.

Excedentul imens poate fi explicat prin cererea puternică de bunuri chinezești din străinătate, pe măsură ce comerțul cu partenerii globali, inclusiv țări din Asia de Sud și altele din Africa și Europa, a crescut, precum și cu o piață internă slabă.

Economia Chinei a fost afectată de o criză imobiliară și de creșterea datoriei, ceea ce a făcut ca întreprinderile să fie mai ezitante în a investi și consumatorii să fie precauți în privința cheltuielilor.

Drept urmare, există o nevoie mai mică de a importa bunuri, iar importurile au crescut cu doar 0,5%, conform noilor cifre.

Între timp, un yuan mai slab, o ofertă puternică de bunuri și inflația din țările occidentale au făcut, de asemenea, exporturile chinezești mai atractive.

Rezultatele sunt o „binecuvântare cu două părți” pentru Beijing, a declarat analista în politici comerciale Deborah Elms de la Fundația Hinrich.

China a beneficiat de vânzări și de mai multe locuri de muncă create în afacerile sale în străinătate, dar bunurile sale s-ar putea confrunta cu o „control mai aprofundat” din partea piețelor externe, care sunt supuse presiunii de a concura cu produsele sale, a spus ea.

Succesul Chinei va continua probabil în 2026, pe măsură ce bunurile și serviciile chinezești se înrădăcinează tot mai mult în afacerile globale, a spus Elms.

Aceste ultime cifre vor fi văzute la Beijing ca un semn că China are clienți în întreaga lume, pe lângă SUA, dar Wang a avertizat că China se confruntă cu un mediu extern incert.

Mai multe țări și-au exprimat îngrijorarea că piețele lor sunt inundate de produse chinezești la prețuri mici cu care nu pot concura.

De asemenea, companiile se pregătesc pentru un alt an de turbulențe și tensiuni tarifare din partea administrației Trump.

În aprilie anul trecut, Trump a provocat tulburări în economia globală anunțând tarife vamale drastice pentru bunuri din peste 90 de țări. Unele dintre cele mai severe tarife au fost rezervate Chinei, care exportă mai mult în SUA decât orice altă țară.

O dispută verbală a escaladat între cele mai mari două economii ale lumii și a dus la amenințări cu tarife vamale generale de trei cifre.

Ostilitățile s-au potolit oarecum după o întâlnire între Trump și liderul Chinei, Xi Jinping, în Coreea de Sud, în octombrie, evitând o prăbușire completă a relațiilor comerciale.

Alte tarife mai moderate rămân în vigoare, ceea ce a afectat drastic exporturile chinezești către SUA.

