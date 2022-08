Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți că nu se mai poate continua pe o perioadă lungă de timp cu ordonanța de urgență privind prețurile la energie și trebuie luate măsuri distincte, pe fiecare domeniu în parte.

"Am văzut și ieșirea guvernatorului Băncii Naționale care a zis un lucru cât se poate de corect - cea mai mare parte a inflației a venit din prețul care a explodat în energie, mi se pare că peste 52% din componența inflației. (...) Dacă la gaze suntem aproape acoperiți cu consumul și prin deschiderea unor noi capacități (...), la energie electrică suntem descoperiți cu aproape 15%, nu producem cu 15% față de cât consumăm. (...) Nu se mai poate continua o perioadă lungă pe această ordonanță de urgență și în acest moment există 2-3 variante pe care o să le discutăm în coaliție. Nu putem aloca 3% din PIB speculei, fiindcă este o speculă, din energie. Această compensare trebuia să fie pe o perioadă limitată", a spus Ciolacu, potrivit Agerpres.

El a menționat că nu se pune problema ca România să rămână fără energie, pentru că "suntem interconectați cu întreaga Europă".

"Noi am mai făcut o mare tâmpenie, s-a vândut energia pe anul acesta. Dacă vorbim de o semireglementare, cel puțin pe zona casnică, aici nu mi-aș dori să ajungem la un conflict în interiorul coaliției, trebuie pe zona casnică o reglementare a prețului, mai ales că putem acoperi prin producția proprie, unde statul e majoritar în aceste companii. Am văzut resursa bugetară, e 2 miliarde până la 3 miliarde către Ministerul Energiei, fiindcă așa au fost făcute socotelile la începutul anului. Am vândut energia cu 3-400 de lei și acum se vinde cu 2.000-3.000", a susținut Ciolacu.