Deficitul bugetar va crește în a doua rectificare bugetară din acest an, a spus Florin Cîțu, ministrul finanțelor, care a spus că guvernul va crește și nivelul investițiilor, dar și pensiile.

„Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor și bugetul este unul record. La Sănătate, un domeniu prioritar în acest an, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, față de bugetul inițial”, a spus joi Florin Cîțu.

Ministrul a spus că noua prognoză oficială prevede o contracție a economiei mai severă decât cea luată în calcul la prima rectificare bugetară. Totuși, și noua prognoză arată o scădere a economiei mai blândă decât prevăd instituțiile internaționale.

„Comisia Națională de Prognoză a reestimat dinamica economiei în 2020. Contracția e de 2,8%, față de 1,9%”, a spus Cîțu.

Din acest motiv, valoarea estimată a produsului intern brut este mai mică, și la fel vor fi și veniturile la buget, a explicat Cîțu de ce este nevoie de rectificarea bugetului.

El a declarat că deficitul bugetar e estimat să avanseze de la 6,7% din PIB la 8,6% din PIB.

„Acum să ne uităm de unde vine această creștere. Avem o scădere a veniturilor în buget față de estimat de aproape 31 miliarde lei, asta înseamnă 3 puncte procentuale. Deci din cele 5 puncte procentuale care se adaugă față de estimarea inițială 3 puncte vin din faptul că economia trece prin perioadă de criză. Cheltuielile suplimentare sunt în jur de 2 puncte procentuale. Fără această criză am fi rămas la o estimare de 3,7% din PIB”, a spus el.