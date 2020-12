Ministrul Finanțelor, Forin Cîțu, susține că menținerea ratingului României de către agenția Standard & Poor's arată confirmă scenariile liberalilor, dar contrazice "așa-zișii economiști care s-au tot perindat pe la televiziunile prietene opoziției".

"Cea de-a treia agenție de rating, Standard & Poor's, a păstrat ratingul României, deci guvernarea actuală a reușit, într-un an dificil, să păstreze ratingul, rating care recomandă România pentru investiții de la toate cele trei agenții de rating. Agenția de rating a apreciat, în comunicat, nivelul moderat al datoriei publice și al datoriei externe, dar, și aici foarte important, convingerea că guvernul care va fi numit după alegerile generale din decembrie a.c. va reduce dezechilibrele fiscale și va continua să ofere un sprijin fiscal amplu, care să încurajeze redresarea economică în 2021", a spus Cîțu într-o declarație de presă.

Cîțu a mai spus că "este evident pentru toată lumea că mesajele publice și ale președintelui Klaus Iohannis, dar și ale noastre, de continuitate și de consolidare fiscală în perioada următoare au cântărit foarte mult în decizia luată de Standard & Poor's".

Totuși, ministrul afirmă că Standard & Poor's felicită guvernul liberal, dar atrage atenția asupra faptului că finanțele publice din România au fost distruse de trei ani de zile de guvernarea de stânga.

"Am demonstrat și am câștigat încrederea acestor oameni, a agențiilor de rating și a investitorilor. Bineînțeles, agențiile de rating își prezintă propriile estimări în ceea ce privește dinamica economiei în 2020-2021, dar sunt în aceeași direcție cu ale noastre și Standard & Poor's vede o revenire a economiei în 2021, o revenire puternică. Pentru că poate foarte multă lume nu înțelege ce înseamnă, de fapt, acest calificativ și faptul și de ce este foarte bine că s-a păstrat ratingul pentru România. În 2008, în octombrie și noiembrie, două agenții de rating au retrogradat sau au redus ratingul României sub ratingul de investiții. Au urmat dobânzi exorbitante, au crescut imediat, deprecierea monedei naționale și România aproape că a intrat în incapacitate de plată, nu s-a mai putut finanța de pe piețele interne. Revenirea economiei a fost una dintre cele mai dificile și cele mai de durată din istoria economică modernă a României, ne-am revenit aproape prin 2012, comparativ cu anul acesta, când ne-am revenit deja din trimestrul III, când revenirea începe din trimestrul III și vom avea anul viitor creștere economică", a mai adăugat ministrul.

De asemenea, Florin Cîțu a explicat că Guvernul "a reușit imposibilul" după ce a moștenit "o țară cu finanțe ciuruite, după un dezmăț fiscal și țineți minte acea țopăială fiscală făcută de guvernul anterior cu 500 de modificări ale Codului Fiscal".

"În același timp, confirmă scenariul nostru de bază, acest scenariu care contrazice și contrazice pe toți acei așa-ziși economiști, aș spune mai mult profeți falși, care s-au tot perindat pe la televiziunile prietene opoziției, oameni care au furat alături de opoziție, și vedeau pentru România cel mai negru scenariu. Am evitat acest scenariu într-un an foarte dificil, într-un an în care țări cu economii dezvoltate, din păcate, au suferit. Italia, de exemplu, a avut rating de țară retrogradat și astăzi a ajuns la nivelul României. Anglia este un alt exemplu. Deci, sunt țări care nu a reușit să treacă prin această perioadă cu ratingul neschimbat, sunt țări cu tradiție, țări dezvoltate și, totuși, România a reușit acest lucru", a mai explicat acesta.

Standard & Poor's (S&P) a confirmat vineri la "BBB minus /A-3" ratingul României pentru datoria pe termen lung și scurt în valută și în monedă locală și a menținut perspectiva negativă, se arată într-un comunicat al agenției de evaluare financiară, citat de Agerpres.

S&P se așteaptă ca economia României să se contracteze cu 5,2% în 2020 și deficitul bugetar să se adâncească la 9,2% din PIB. Anul viitor agenția se așteaptă la o creștere a PIB-ului României de 4%. Totuși, S&P anticipează că economia va reveni la nivelul din 2019 numai în 2022.

În scenariul de bază al agenției, după alegerile parlamentare din decembrie, viitorul Guvern va implementa eforturi credibile de consolidare, pentru a stabiliza nivelul datoriei sub 60% din PIB. În plus, dinamica politică complexă a României continuă să obstrucționeze direcția politicii sale viitoare și fiabilitatea execuției politicilor, apreciază agenția de evaluare financiară.

Prin urmare, S&P confirmă la "BBB minus /A-3" ratingul României, perspectiva este negativă.

Conform raportului agenției, perspectiva negativă se bazează pe riscurile la adresa echilibrelor fiscale și externe ale României în următoarele 12 luni. Acestea se vor materializa probabil dacă factorii de decizie politică nu reușesc să vină cu un plan credibil de reducere a dezechilibrelor bugetare.

S&P ar putea revizui în scădere ratingurile României dacă dezechilibrele fiscale și externe rămân ridicate o perioadă mai îndelungată decât a anticipat agenția, din cauza provocărilor cu care se va confrunta politica fiscală după alegeri. În opinia agenției, costurile de finanțare ale României ar putea crește dacă viitorul Guvern nu reușește să prezinte un cadru credibil al politicii fiscale.