Premierul desemnat și ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cîțu, susține că este atent la posibilul impact economic al coronavirus și dă asigurări că suntem pregătiți să folosim toate instrumentele pentru a-l atenua.

"Sunt foarte atent la posibilul impact economic al coronavirus. Și este bine să știți de la ministrul de finanțe al României cum vedem această perioadă. În acest moment efectele economice se văd doar pe piața din China. Datele arată că impactul a fost în special pe partea de oferta, a scăzut producția. Cifrele preliminare arată un impact semnificativ pentru China. Dacă economia Chinei nu-și revine rapid, desi sunt șanse foarte mari să-și revină în totalitatea în partea a doua anului, atunci ar putea, cu șanse foarte mici, exista riscuri și pentru economia României dar pe care le știm și le-am luat deja în calcul", a scris Cîțu pe pagina lui de Facebook.

El a mai adăugat că avem toate resursele și instrumentele pentru a reduce la minim efectul economic al coronavirus pentru economia noastră.

"Asta pentru că am fost precauți și pentru că suntem mult mai pregătiți decât socialiștii care au destabilizat economia în ultimii ani. Suntem pregătiți să folosim TOATE instrumentele de politică fiscală pentru a atentua impactul economic al coronavirus (de ex. nu vor exista întârzieri la plata facturilor, la rambursarea TVA etc)", a mai scris ministrul.





Florin Cîți mai spune că Guvernul PNL s-a asigurat că nu vor fi probleme pe finanțarea necesarului în 2020.

"În același timp, pentru că suntem mai pregătiți și avem experiență piețelor financiare, ne-am asigurat (în ciuda strigătelor isterice venite de la PSD și promovate de fițuicile de partid) că nu vom avea probleme pe partea de finanțare a necesarului pentru 2020", a mai explicat acesta.