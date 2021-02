Premierul Florin Cîțu a declarat joi seară, la finalul ședinței de Guvern, că diminuarea cu aproape 90% a bugetului Bisericii în anul 2021 a fost discutată înainte cu reprezentanții cultelor, iar acestea nu au adus critici legate de decizie.

Cîțu susține că tăierea bugetului s-a făcut pentru că anul trecut a fost "o alocare istorică".

"Dacă vă uitați în ultimii ani, nu este o reducere foarte mare a bugetului. Nu are niciun fel de conotație. Este o sumă pe care am discutat-o de la început cu reprezentanții cultelor și este o sumă care susține acest sector. Nu am avut o critică din partea sectorului", a completat acesta.

Guvernul a redus considerabil bugetul alocat în 2021 pentru construirea și restaurarea lăcașurilor de cult. Este vorba despre o tăiere de aproape 89% a bugetului față de anul precedent.

Potrivit planului, Secretariatul General al Guvernului va oferi Bisericii, prin trei programe, puțin peste 760 de milioane de lei în 2021.