România devine una din primele țări în care se localizează producția de tehnică și echipamente militare moderne și că acest proiect poate să reprezinte catalizatorul pentru relansarea industriei de apărare românești, susține premierul Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a participat marți la ceremonia de semnare a acordului de asociere joint-venture între Uzina Mecanică București (UMB) și General Dynamics European Land Systems Romania (GDELS Romania) privind producția de transportoare blindate Pirahna.

„Putem să vedem că se realizează primul joint-venture consolidat între Uzina Mecanică București și GD Land System și MOWAG. Ceea ce este important și ceea ce doresc să subliniez este faptul că s-au făcut progrese importante. Am avut timp înainte de începerea acestei festivități să merg împreună cu conducerea Uzinei Mecanice București și cu reprezentanții GDELS să vedem ceea ce s-a realizat și modul în care s-a integrat producția de transportoare Piranha în România”, a declarat premierul.

El a mai spus că în 2019, când a fost ultima dată la facilitatea de producție, pe linia de producție erau două sau trei vehicule, în timp ce în prezent linia este la capacitate maximă și, totodată, de atunci până acum s-a reușit livrarea a primelor 68 de transportoare.

„Este cât se poate de evident faptul că prin acest demers putem să constatăm un grad ridicat de încredere pe care partenerii noștri strategici îl acordă țării noastre într-un context de securitate deosebit și care se concretizează în transfer de tehnologie know-how în industria românească, în economia românească. Discutam cu cei care s-au implicat nemijlocit în acest proiect și îmi spuneau că trebuie să reprezinte un moment de mândrie, nu numai pentru cele două companii, dar și pentru noi, pentru faptul că România devine una din primele țări unde se localizează producția de tehnică și echipamente militare moderne”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Forțele armate române au semnat un contract cadru cu General Dynamics European Land Systems în valoare de circa 900 de milioane de euro pentru 227 de mașini de luptă Piranha 5, amintește HotNews.

Contractul a fost semnat și în parteneriat cu UMB, acolo unde, o parte din transportoarele primului lot, au primit asamblarea finală, dar le-au fost executate și operațiuni de sablare și vopsire. Alte companii din România au realizat părți din transportoarele Piranha - turela (Elbit) și elementele optice (ProOptica).

Acum, cu noul joint-venture dintre GDELS și UMB, următorul lot de Piranha 5 ar urma, în etape, să fie produs într-un grad și mai mare la uzina din București, inclusiv partea de carcasă și blindaj, iar ținta în viitor ar urma să fie și transportoare produse pentru piața de export, în special în țări precum Slovacia, Cehia sau Bulgaria, mai scrie Hotnews.

Premierul a subliniat că valoarea obligațiilor de compensare este de aproximativ 297 de milioane de euro, sumă din care, până acum, s-a realizat implementarea a aproximativ 56%, valoare ce este specifică primului contract subsecvent, urmând al doilea contract subsecvent și demararea procesului pentru realizarea celorlalte 133 de transportoare.

În total, contractul prevede livrarea a 227 de vehicule blindate.

Premierul a mai afirmat că acest contract „poate să reprezinte catalizatorul pentru relansarea industriei de apărare românești”, pentru că sunt mai multe companii locale implicate în acest proiect.

„România are resursă umană, are potențial și are voință pe care trebuie să o valorificăm și să o fructificăm pentru a putea să ne aliniem la tot ceea ce înseamnă nevoia de standarde, așa cum ni le-am asumat atunci când am devenit membri ai NATO și membri ai Uniunii Europene”, a mai spus Nicolae Ciucă.