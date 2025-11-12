Rămas fără finanțare prin PNRR, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anunță o strategie radicală: județul își vinde din patrimoniu pentru a construi Spitalul Pediatric Monobloc, primul de acest fel din România.

Cu fondurile europene din PNRR pierdute și termenele presante, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, mizează pe o soluție neobișnuită pentru administrațiile publice: valorificarea activelor județului pentru a finanța „cel mai important proiect medical din Transilvania”: Spitalul Pediatric Monobloc.

„Suntem contracronometru. Nu putem construi Spitalul de Copii în zece ani. Dacă nu vin banii prin minister, vom valorifica ce avem: proprietăți, clădiri, terenuri, și vom încerca un împrumut de la BEI. Sperăm să obținem circa 200 de milioane de euro cât să terminăm clădirea”, a declarat Tișe într-o conferință de presă.

Printre proprietățile vizate pentru vânzare se numără Hotelul Univers T, recent modernizat și reclasificat la patru stele, precum și terenurile și clădirile rămase din fosta fabrică de încălțăminte Clujana. „Avem multe alte clădiri valoroase – inclusiv în zona Iulius Mall – care pot fi valorificate. Dacă toți consilierii vor fi de acord, putem aduna câteva zeci de milioane de euro”, a spus Tișe, insistând că decizia nu va fi una politizată: „Dacă nu se dorește, vom lua un credit. Dar spitalul se va construi”.

Spitalul de Copii, prioritate absolută

Proiectul Spitalului Pediatric Monobloc, scos de pe lista PNRR, este considerat de importanță strategică pentru Cluj și întreaga Transilvanie. Cu o capacitate de 506 paturi de spitalizare continuă, 51 de paturi de zi și 30 pentru ATI, spitalul va include 18 secții, opt săli de operație și un compartiment special pentru mari arși.

Valoarea totală a investiției depășește 970 de milioane de lei, contractul fiind atribuit unei asocieri de companii. Pentru acest an, Consiliul Județean a alocat deja 84,2 milioane lei pentru lucrările de execuție.

„Pe criteriile actuale, Spitalul de Copii va fi primul eligibil pentru finanțare BEI. Dar cum în țara asta nimic nu-i sigur, prefer să am rezerve până văd ghidul final și lista. Până atunci, ne bazăm pe resurse proprii și pe ce putem mobiliza”, a explicat președintele CJ.

Clujana și Univers T, simboluri transformate în resurse de capital

Dacă, în anii ’80, Clujana era probabil cel mai mare producător de încălțăminte din România, astăzi fosta fabrică a rămas doar o amintire industrială. „Nu mai avem decât o clădire de birouri și două plăci de beton. Putem valorifica, dar nu la nivelul așteptărilor. Poate adunăm ceva, dar nu mai mult de un teren mic și magazinul din Piața 1 Mai”, recunoaște Tișe.

În schimb, Hotelul Univers T, aflat pe malul lacului Gheorgheni, este una dintre cele mai valoroase proprietăți ale județului: 57 de camere, un centru de conferințe cu șase săli moderne și un amfiteatru de 300 de locuri. Tocmai această valoare îl face o sursă potențială de finanțare importantă.

Deși proiectele majore de sănătate ale Clujului – Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan – au fost eliminate din PNRR, Tișe afirmă că nu va renunța: „Noi avem contracte semnate, constructori pregătiți. Dacă mâine se virează banii, intră pe șantier. Dar nu putem aștepta la infinit. Vom construi din resurse proprii”.