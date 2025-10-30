Județul Cluj a pus în funcțiune, joi, prima stație de tratare a deșeurilor municipale prin dezintegrare moleculară din România, o instalație care promite să transforme o parte semnificativă din gunoiul menajer rezidual în energie electrică.

Stația este amplasată în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), un proiect a cărui istorie complicată – marcată de întârzieri, depășiri de costuri și blocaje administrative – a fost des relatată în presa locală și națională în ultimii ani.

În prezența conducerii Consiliului Județean Cluj și a furnizorilor soluției tehnologice, autoritățile au prezentat instalația ca pe un pas necesar într-un județ unde problema depozitării deșeurilor a fost ani întregi o vulnerabilitate evidentă, inclusiv pentru sănătatea publică și imaginea orașului.

În ultimii ani, relocarea depozitelor neconforme, transportul deșeurilor în alte județe și poluarea cu levigat au generat scandaluri și sancțiuni, iar discuția despre „gropile de gunoi” a rămas una de maximă sensibilitate în Cluj.

Potrivit datelor prezentate, noua stație – integral automatizată – va procesa pentru început aproximativ 25.000 de tone de deșeuri reziduale pe an, urmând ca, după extindere, capacitatea să ajungă la peste 60.000 de tone anual. Consiliul Județean estimează că energia produsă în prima etapă, circa 24.500 MWh/an, ar putea acoperi consumul instituțiilor aflate în subordinea sa, inclusiv Cluj Arena, Aeroportul Internațional și parcurile industriale Tetarom. Ulterior, odată cu suplimentarea modulelor, energia generată ar putea ajunge la aproximativ 56.000 MWh/an – echivalentul consumului unui oraș mediu precum Dej sau Câmpia Turzii.

