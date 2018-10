Comisarul european Corina Crețu a răbufnit la adresa Guvernului României și a spus din nou că autostrada Iași-Târgu Mureș este o prioritate pentru Comisia Europeană, dar guvernul României nu vrea să o facă pe bani europeni.

De la minutul 21:30

„Chiar vreau să vă anunț public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României față de munca pe care o fac”, a spus Corina Crețu, comisar european și membru PSD în același timp.

„Nu înțeleg această tensiune care s-a creat între mine și guvern spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, nu avem proiecte”, a mai declarat Corina Crețu.

Aceasta a vorbit și despre autostrada Târgu Mureș - Iași, unde Guvernul de la București a decis recent ca tronsonul Târgu Neamț - Iași să fie realizat în parteneriat public - privat, deși există bani europeni pentru construcția acestuia, inclusiv pentru studiile de fezabilitate.

„Pentru Târgu Mureș - Iași în primul rând este o prioritate a Comisiei Europene, și o spun cu toată sinceritatea, de aici, de pe podiumul Comisiei Europene, avem nevoie de a completa proiectele de infrastructură care conectează Europa, mai ales Republica Moldova, Moldova, de Europa centrală și de est. Avem bani pentru studii de fezabilitate, nu avem nicio solicitare pentru aceste studii de fezabilitate. (...) Dacă noi ne oferim și putem face acest studiu de fezabilitate până în 2020 - 2021 și să înceapă construcția, cred că am face un pas înainte și am fi un pas important. Din păcate am văzut că în ședința de guvern Guvernul a anunțat că vrea să facă această autostradă pe sistemul parteneriat public privat”, a explicat comisarul european Corina Crețu.