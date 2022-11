Conferința online despre ”Inovația și cercetarea în economia românească: Unde putem lucra fără patente străine?” este organizată de Curs de Guvernare și are loc marți, 22 noiembrie 2022, în intervalul orar 15:00 - 17:30.

România este, încă, dependentă de patentele străine atunci când vine vorba de industrii și sectoare cu valoare adăugată mare. Există, totuși, o serie de ramuri în care inovația a luat locul activităților de simplă manufactură. Dar, care sunt acestea, cum putem stimula cercetarea și cum putem accelera creșterea valorii adăugate proprii?

În cadrul conferinței ”Inovația – Made in sau made by Romania? / Inovația și cercetarea în economia românească: Unde putem lucra fără patente străine?”, organizată de CDG, se vor dezbate și analiza toate aspectele acestei situații, împreună cu oficiali, profesioniști din domeniul inovării și cercetării, investitori și reprezentanți de marcă ai mediului de afaceri din România, precum și specialiști ai unor companii internaționale care cunosc potențialul României.

La conferință vor participa: Marcel Ioan Boloș (Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene), Tudor Prisecaru (Secretar de stat, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării), Dragoș Tohănean (Vicepreședinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României), Daniel Dumitrescu (CIO, InnovX BCR), Vicențiu Corbu (fondator și CEO, KIM Technologies), Christian von Albrichsfeld (Country Head, Continental Romania & General Manager, Continental Automotive Romania), Sebastian Enache (Head of Mergers and Acquisitions, Monsson), Roxana Chiriacescu (Oracle for ResearchAmbassador, Oracle Romania), Dan Călugăreanu (Partener, Early Game Ventures), iar discuțiile vor fi moderate de Ana-Maria Stancu (Președinte, RoboHub.ai și board member, Asociația euRobotics).

Alte detalii pe pagina Curs de Guvernare.

EURACTIV.ro este partener media la evenimentului, care va fi transmis LIVE pe toate canalele online ale CDG.