Consiliul Concurenței a sancționat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei, pentru trucarea unor licitații organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Constanța.

Amenzile au fost aplicate astfel:

- Oyl Company Holding AG SRL - 5.914.952,99 lei;

- Autoprima Serv SRL - 2.017.912,68 lei;

- Saga Infrastructură SRL - 356.972,48 lei.

Autoritatea de concurență a constatat, în urma unei investigații, că cele trei companii au participat la o înțelegere anticoncurențială, constând în împărțirea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a drumurilor naționale și a autostrăzilor din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Călărași și Ialomița. Practic, în cadrul procedurilor de achiziție publică organizate de CNAIR prin DRDP Constanța, în calitate de autoritate contractantă, companiile și-au coordonat politicile comerciale cu scopul de câștiga cele care depuneau ofertele cu valorile cele mai mari.

Toate cele trei companii și-au recunoscut integral fapta și au beneficiat de reducerea amenzii.

Investigația a fost închisă în ceea ce privește compania Asfalt Dobrogea SRL, deoarece nu au fost descoperite dovezi suficiente privind încălcarea legislației concurenței care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni.

Deciziile sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

