Consiliul Concurenței va finaliza în prima parte a anului mai multe investigații, cea mai importantă fiind primul caz pe sectorul bancar, legat de posibile înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR.

Anunțul a fost făcut, luni, de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Potrivit declarațiilor sale, autoritatea se așteaptă ca în primul semestru din 2026 să închidă un „pachet” mai amplu de dosare rămase din anul trecut, inclusiv investigații din agricultură și industria alimentară, dar și cazuri care vizează companii globale din zona tech și entertainment.

Șeful Consiliului Concurenței a indicat că raportul echipei de investigație în cazul ROBOR este deja redactat, însă trece prin verificări interne (în special juridice) și prin consultări cu Comisia Europeană, procedură uzuală pentru dosarele mari, pentru a asigura aplicarea unitară a regulilor de concurență în UE. Abia după această etapă, documentul ar urma să fie transmis băncilor vizate pentru puncte de vedere, iar decizia finală să fie luată de plenul Consiliului.

Chirițoiu a mai arătat că ținta instituției este finalizarea în primul semestru, în contextul în care mandatele actualului plen se încheie la mijlocul anului, iar autoritatea vrea să evite complicațiile procedurale.

Alte investigații anunțate pentru prima parte a anului

În același context, președintele Consiliului Concurenței a enumerat și alte dosare cu șanse de închidere la începutul lui 2026, între care: o investigație din agricultură, legată de comercializarea semințelor (într-o procedură de „recunoaștere”); cel puțin un dosar din zona alimentară, inclusiv unul „pe zahăr”; o investigație privind Apple, derulată împreună cu alte patru state UE, pe piața de publicitate, precum și un caz pe Sony, privind consolele de jocuri.

Totodată, Chirițoiu a amintit că autoritatea are în lucru două investigații pe sectorul bancar: cea legată de ROBOR și una separată privind „scoringul”/funcționarea sistemului de creditare a populației, unde suspiciunea vizează posibile mecanisme care ar descuraja migrația clienților între bănci.

Investigația ROBOR a fost declanșată pe fondul unor niveluri considerate neobișnuit de ridicate ale indicelui și a suspiciunii că, în cadrul procedurii de stabilire a cotațiilor, ar fi putut exista coordonare sau schimburi de informații între băncile participante. În trecut, Consiliul a efectuat inspecții inopinate la băncile implicate în mecanismul de „fixing”, iar datele ridicate au intrat în analiza autorității.