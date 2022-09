Consiliul Concurenței a declanșat o anchetă sectorială pe piața de retail farmaceutic din România, cu scopul de a identifica elementele care pot limita accesul pacienților la medicamentele eliberate prin farmacii.

Astfel, vor fi analizate atât relațiile de aprovizionare la nivel de farmacii și circuitul medicamentelor de la punerea pe piață până la consumator, cât și legislația relevantă din domeniu pentru a se identifica reglementările care pot afecta concurența pe piață. De asemenea, se va analiza în detaliu disponibilitatea medicamentelor pentru pacienți și vor fi identificate metode de îmbunătățire a acesteia.

„Sectorul farmaceutic este foarte important, iar activitatea din ultimii ani dovedește acest lucru: am sancționat cinci companii farmaceutice și asociația reprezentativă, pentru că s-au coordonat pentru limitarea pieței cu imunoglobuline, am declanșat o investigație pe piața ecografelor, efectuând inspecții inopinate în România, Italia și Germania și investigăm un posibil abuz în comercializarea medicamentelor anticoagulante orale. În plus, am făcut o serie de recomandări asupra proiectelor de acte normative și am colaborat foarte bine cu instituțiile din domeniu: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului din România, cu care, de altfel, vom colabora în continuare pentru îmbunătățirea accesului pacienților români la medicamente”, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, citat într-un comunicat de presă.

Pe parcursul desfășurării analizei pieței de retail farmaceutic din România, autoritatea de concurență poate solicita informații și documente tuturor actorilor implicați, companii sau autorități.

În urma analizei, Consiliul Concurenței poate propune recomandări, respectiv măsuri în vederea remedierii, atenuării și prevenirii oricăror efecte negative asupra concurenței și, implicit, asupra consumatorilor, iar în cazul în care descoperă încălcări ale legii, inițiază procedurile necesare pentru a le sancționa. În acest context, Consiliul Concurenței dorește să colaboreze atât cu instituțiile publice, cât și cu companii, care pot trimite orice informații relevante.

Autoritatea de Concurență a derulat mai multe analize privind piața farmaceutică în urma cărora a făcut o serie de recomandări care au fost preluate de Ministerul Sănătății în legislația din domeniu.

Astfel, pacienții plătesc sume mai mici pentru anumite medicamente în urma recomandării emise de scădere a prețurilor medicamentelor inovative al căror brevet a expirat la același nivel cu prețurile genericelor.

De asemenea, la propunerea Consiliului Concurenței, s-a introdus obligația de a asigura stocuri de medicamente atât producătorilor, cât și distribuitorilor, iar farmaciile au obligația de a transmite distribuitorilor comenzi justificate și de a le onora către pacienți în termen de 24/48 ore.

În plus, la propunerea Autorității de Concurență a fost eliminat criteriul geografic care împiedica deschiderea de noi farmacii, fapt care a condus la îmbunătățirea accesibilității pacienților la servicii farmaceutice.

Recent, Autoritatea de Concurență a făcut o serie de recomandări astfel încât clienții să poată face diferența mai ușor între medicamentele eliberate fără prescripție medicală (OTC - Over The Counter) și suplimentele alimentare.

De asemenea, Consiliul Concurenței a sancționat cu 71 milioane euro cinci companii (Baxalta Gmbh, Elveția, CSL Behring Gmbh, Germania, Biotest AG, Germania, Kedrion Spa, Italia, Octapharma AG, Elveția) furnizoare de imunoglobuline și alte medicamente derivate din plasma umană, precum și asociația reprezentativă a sectorului producătorilor de terapii cu proteine plasmatice – PPTA (Belgia) pentru limitarea și, chiar, întreruperea aprovizionării pieței românești cu imunoglobuline.

În luna mai, Consiliul Concurenței a declanșat o investigație pe piața echipamentelor medicale de tipul ecografelor, având indicii privind existența unei înțelegeri pentru a limita comercializarea echipamentelor de ultrasonografie (ecografe) marca Esaote pe teritoriul României.

De asemenea, Autoritatea de Concurență are în derulare o investigație privind un posibil abuz al companiei Boehringer Ingelheim RCV Gmbh&CO KG pentru blocarea concurenților pe piața românească a comercializării medicamentelor anticoagulante orale și a celor destinate tratamentului bronhopenumopatiei cronice obstructive.

În ceea ce privește tranzacțiile din domeniul farmaceutic, Consiliul Concurenței a impus unele condiții în situațiile în care a avut îngrijorări privind efectele asupra pieței. De exemplu, Grupul Penta/Dr. Max a trebuit să cesioneze 18 farmacii Arta din București și Timișoara pentru a prelua A&D Pharma Holdings.