Preluarea Napolact de către Bonafarm poate schimba echilibrul unei piețe lactate fragmentate, arată Raportul privind evoluția concurenței lansat vineri de Consiliul Concurenței, raport citat de Agerpres.

Grupul Bonafarm intenționează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România, tranzacția putând să influențeze structura pieței locale a lactatelor, aceasta fiind caracterizată printr-un grad ridicat de fragmentare și simetrie relativă a costurilor între jucători, apreciază Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie.

Potrivit sursei citate, în 2024, cei mai mari procesatori de lactate au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 9% față de anul precedent, din care 60% le-a revenit principalelor companii (Albalact, Danone, Hochland etc.).

În termeni de volum, producția și consumul au înregistrat creșteri moderate.

„Piața lactatelor din România se menține fragmentată, fără jucători dominanți clari, iar cotele de piață sunt distribuite între mai mulți producători naționali și importuri. În 2024, cei mai mari procesatori de lactate au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 9% față de anul precedent, din care 60% le-a revenit principalelor companii (Albalact, Danone, Hochland etc.). În termeni de volum, producția și consumul au înregistrat creșteri moderate. În prezent, tranzacția prin care Grupul Bonafarm intenționează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România se află în analiză de către autoritatea de concurență, pentru a evalua compatibilitatea cu mediul concurențial normal. Analiza va include structura pieței în amonte (achiziția materiilor prime, impactul asupra fermierilor locali), precum și pe cea din aval (gama de produse, mărci private etc.)”, se arată în document.

În 2025, cota standard de TVA a crescut la 1 august de la 19% la 21%, iar majoritatea produselor alimentare, inclusiv lactatele, au trecut la cota de TVA de 11%, comparativ cu valoarea anterioară de 5-9%.

Deși lactatele nu sunt supuse direct accizelor, majorările pentru energie, carburanți și ambalaje vor influența costurile de producție și distribuție, se menționează în raport.

„Piața lactatelor se caracterizează printr-un grad ridicat de fragmentare și simetrie relativă a costurilor între jucători. Tranzacția Bonafarm-FrieslandCampina poate influența structura pieței, însă evaluarea finală depinde de decizia autorității de concurență”, conform documentului.