Problema e pusă prost!

Zilele trecute ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD) a declarat că dorește să introducă pe masa CSAT-ului (Consiliul Suprem de Apărare al Țării) discutarea problemei prețului mare al energiei în România. Domnia sa a adăugat că a găsit probleme mari ale sistemului, declarând: „Îmi este foarte greu să găsesc o veste bună în haosul pe care l-am găsit în acest sistem extrem de complicat, în care toată lumea dă vina pe toată lumea. Cum, în 10 ani de zile, România și-a scos din producția de energie de bandă 56% din capacități. Mai bine de 20% din energie o importăm la ore de consum de vârf, la prețuri de o mie de ori mai scumpe față de cele cu care exportăm noi”.

După gafa făcută în emisiunea „În fața ta” de la Digi 24, stăm și ne intrebam „cine îi suflă în cască”, deoarece ceea ce a spus despre industria energetică este cât se poate de adevărat dar soluția nu este pentru o discuție în CSAT. Ministrul Energiei trebuie să facă parte din CSAT!

Am scris de nenumărate ori și am dedicat trei cărți problemelor de securitate energetică. Reiau de câte ori am ocazia: "Securitatea energetică a unei țări este parte integrantă a doctrinei naționale de securitate. Securitatea Energetică este o condiție a existenței statului român, un drept internațional inalienabil și imprescriptibil, rezultat din dreptul statului asupra resurselor sale energetice și din tratatele europene și euroatlantice, care trebuie să devină unul din obiectivele de guvernare pe termen lung. Securitatea energetică presupune asigurarea necesarului de consum de energie sub aspectul accesibilității la resurse și a disponibilității accesului pe termen lung", notează Cosmin Gabriel Păcuraru în PRESShub.ro.