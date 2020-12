Firmele mici și mijlocii pot apela la BERD pentru a-și finanța consultanța în marketing, digitalizare sau optimizarea operațiunilor.

BERD poate acoperi, cu titlu nerambursabil, până la 70% din costul net al unor proiecte de consultanță locală și până la 88% din costul proiectelor de consultanță internațională, pentru companii din România.

BERD finanțează proiecte de consultanță dintr-o gamă largă de domenii, de la strategie, promovarea exporturilor, management financiar, eficiență energetică, marketing, până la guvernanța corporativă și atragerea de parteneri strategici. BERD colaborează cu peste 300 de consultanți locali și peste 2.500 de experți internaționali pentru a livra consultanță de calitate către IMM-uri.

Proiectele internaționale, intensive, cu o durată de 12-18 luni, oferă mentorat personalizat managementului companiilor locale, pentru a le ajuta să atingă obiective pe termen lung (acest instrument este dedicat companiilor mature, de dimensiune medie, care doresc să intre în competiția globală).

Proiectele de consultanță livrate de experți locali urmăresc, într-un interval scurt de timp (circa 4 luni), un obiectiv specific, cum ar fi elaborarea unei strategii de afaceri, dezvoltarea unui nou brand, efectuarea unui audit energetic, tranziția la IFRS sau o gamă largă de inițiative de digitalizare: implementarea soluțiilor informatice pentru afaceri (ERP, CRM, WMS, etc.), auditul sistemelor IT, dezvoltarea platformelor de comerț electronic etc.

Un bun exemplu în domeniul comerțului electronic este inițiativa #VindemOnline. Lansată imediat după izbucnirea crizei cauzate de coronavirus, inițiativa a ajutat 13 afaceri antreprenoriale locale să își transfere activitățile în mediul online. Companiile au beneficiat, cu sprijinul BERD, de un pachet integrat de servicii de digitalizare oferit de Blugento și Frisbo, cuprinzând două componente de bază: dezvoltarea unui magazin online personalizat afacerii, complet funcțional, integrat cu servicii logistice și elaborarea unei strategii de marketing online pentru 12 luni, de asemenea adaptată afacerii.

Companiile mici și mijlocii din România pot apela în continuare la sprijinul BERD pentru digitalizarea afacerii, dar și pentru alte servicii de consultanță, cum ar fi optimizarea operațiunilor.

Context

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este unul dintre cei mai mari investitori din România, investind până în prezent 8,8 miliarde de euro prin intermediul a 449 de proiecte. BERD ajută IMM-urile să acceseze expertiza de care au nevoie pentru a deveni mai competitive.

În România, cu sprijinul BERD, peste 950 de IMM-uri au implementat proiecte alături de firme locale de consultanță sau experți internaționali, în valoare totală de peste 17,5 milioane de euro, circa 12 milioane de euro din aceasta sumă reprezentând finanțare nerambursabilă oferită de BERD. Printre donatorii BERD sunt Uniunea Europeană (prin Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Orizont 2020) și EBRD’s Small Business Impact Fund (Coreea, Elveția, Italia, Japonia, Luxemburg, Norvegia, SUA, Suedia și Taipei China).

Mai multe informații

Cele 13 IMMuri românești care au beneficiat de finanțare pentru proiectele lor de digitalizare:

- Larom

- Berende

- Distinto

- Stefi Tex

- Led Light District

- Wood Mood

- Ritmo

- Wine Up

- Bar Mag

- Donuterie

- Arovit

- Il Caffé

- Narcoffee