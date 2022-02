Programatorii Code for Romania se află în alertă de la începerea războiului din Ucraina și oferă soluții digitale care să sprijine cetățenii ucraineni refugiați, autoritățile, organizațiile și cetățenii care vor să ajute.

Asociația Code for Romania a anunțat astăzi că a doua soluție pe care o dezvoltă în sprijinul refugiaților din Ucraina, dopomoha.ro, este funcțională.





Dopomoha înseamnă ajutor în ucraineană, iar site-ul care poartă acest nume oferă ajutor pentru refugiații ucraineni care au nevoie rapid de informații corecte: care este procedura de intrare în țară, care sunt metodele de solicitare a azilului în România, care sunt drepturile și obligațiile persoanelor care intră în țară, la ce resurse pot avea acces.





„Ne-au trebuit mai puțin de 72 de ore să construim de la zero și să avem live dopomoha.ro, platforma centrală cu informații pentru ucrainenii care caută refugiu în România. Capacitarea întregii echipe și comunități Code for Romania a fost fantastică, un efort uriaș depus de noi pentru ca cei care ajung în România să nu simtă haos, panică sau incertitudine,” a spus Bogdan Ivănel, co-founder și CEO al Asociației Code for Romania.





Platforma este un ghid general de informare și sprijin pentru cei care vor să se adăpostească în România din cauza războiului din Ucraina și poate fi accesată prin browser de pe orice dispozitiv. Ea este disponibilă în limbile ucraineană, română, engleză și rusă. Platforma va fi actualizată permanent cu informații utile verificate de Organizația Internațională pentru Migrație, Consiliul Național Român pentru Refugiați și Departamentul pentru Situații de Urgență, United Nations High Commissioner for Refugees.





Asociația Code for Romania a anunțat că dopomoha.ro este al doilea proiect din cele patru pe care le are în plan ca răsppuns rapid la criza din țara vecină.





Primul a fost RVM, un instrument de administrare de voluntari și resurse pus la dispoziția Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru un management corect al stocurilor de resurse disponibile, al cantității acestora și locurile în care ele sunt depozitate, precum și statusul voluntarilor organizați pe specializări distincte. Potrivit Code for Romania, soluția este folosită deja de către Departamentul pentru Situații de Urgență.





Celelalte două soluții, care urmează să fie finalizate în curând, sunt:





- Un Acoperiș - o platformă pentru refugiații care au nevoie de găzduire, aceștia putând fi direcționați către locuri de cazare verificate și adaptate nevoilor lor.

- Sprijin de Urgență - un alt sistem pentru Departamentul pentru Situații de Urgență, prin care acesta să poată procesa mai ușor resursele oferite de persoanele fizice.





Potrivit stiri.ong, până în dimineața zilei de 28 februarie, 2878 de oferte de sprijin din partea cetățenilor și 270 din partea organizațiilor neguvernamentale fuseseră centralizate de Serviciul Politici de Cooperare a Mediului Asociativ al Guvernului. 2651 de spații de cazare fuseseră oferite.





Pe 24 februarie, Asociația Code for Romania a anunțat că își oprește activitatea uzuală și că își îndreaptă toate eforturile echipei și comunității de peste 2.300 de voluntari spre construcția infrastructurii digitale de care refugiații au nevoie.