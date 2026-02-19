Trimisul special al Comisiei Europene pentru Coridorul Vertical, Klaus-Dieter Borchardt, a plecat de la Atena pentru a înțelege care sunt blocajele care frânează proiectul, dar nu a prezentat încă soluții concrete, informează EnergyPress.gr.

În întâlnirile cu oficiali guvernamentali și de reglementare din Grecia (inclusiv cu ministrul adjunct al Mediului și Energiei, Nikos Tsafos, și cu vicepreședintele autorității de reglementare RAAEY, Dimitris Fourlaris), precum și cu operatorul DESFA, mesajul a fost că ruta trebuie să funcționeze ca o „autostradă” pentru GNL – un traseu cu tarife și reguli previzibile – nu ca un puzzle de infrastructuri cu regimuri diferite.

Comisia Europeană insistă însă că produsele de tip „Route” (rezervarea capacității pe întreg lanțul) intră în tensiune cu regulile UE, care cer alocare separată pe fiecare segment; în prezent există doar o derogare temporară, iar discuțiile vizează prelungirea disponibilității acestor produse cu încă șase luni, până în octombrie 2026.

Miza imediată vizează o nouă licitație pentru capacitate este programată pe 23 februarie, chiar înainte de întâlnirea de la Casa Albă, unde va fi prezentă și agenția americană DFC, invocată la Atena ca potențial sprijin pentru finanțarea infrastructurii (inclusiv proiecte FSRU).

În paralel, presiunea concurențială crește: Polonia accelerează extinderea propriilor rute și mizează pe tarife de transport mai mici, ceea ce – notează publicația – a contribuit deja la interesul scăzut pentru recentele licitații ale Coridorului Vertical.

